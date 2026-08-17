‘परीक्षा रद्द होना मंजिल नहीं...’ अस्पताल से देवेंद्र नाथ महतो ने वार्ता कर रहे छात्रों से की अपील

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच अस्पताल में इलाज करा रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के साथ होने वाली वार्ता को लेकर छात्रों के प्रतिनिधियों के सामने आंदोलन का अगला लक्ष्य साफ कर दिया है।

उनका कहना है कि छात्रों की लड़ाई किसी एक परीक्षा को रद्द कराने तक सीमित नहीं है। असली मांग ऐसी भर्ती व्यवस्था तैयार करने की है, जिस पर अभ्यर्थियों को दोबारा सवाल न उठाना पड़े। देवेंद्र ने वार्ता में शामिल छात्र प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार यदि कुछ परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत भी होती है, तो इसे आंदोलन की पूरी जीत नहीं माना जाना चाहिए। जब तक भर्ती प्रक्रिया की खामियां दूर नहीं होतीं, तब तक भविष्य में फिर वही स्थिति पैदा हो सकती है।

‘आज परीक्षा रद्द होगी, कल फिर कोई विवाद नहीं होना चाहिए’ देवेंद्र का कहना है कि लाखों छात्र वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी या प्रक्रिया पर सवाल उठने से केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि अभ्यर्थियों के सालों की मेहनत, समय और भविष्य पर असर पड़ता है।

इसलिए उन्होंने छात्रों से कहा कि वार्ता में सरकार के सामने सिर्फ वर्तमान विवाद का समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का रोडमैप भी रखा जाए। भर्ती प्रक्रिया के हर चरण की तय हो जवाबदेही छात्र नेता ने परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने की मांग की है। इसमें प्रश्नपत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, अभ्यर्थियों की पहचान, OMR और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा, उत्तर कुंजी, रिजल्ट और नियुक्ति तक की प्रक्रिया शामिल है।