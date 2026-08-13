झारखंड से अधिक पड़ोसी राज्यों के कांवड़िए कर रहे देवघर में हवाई दर्शन, इस वर्ष बढ़ा है क्रेज

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में कांवड़ियों के लिए इस वर्ष फिर से हवाई दर्शन और मंदिर की हवाई परिक्रमा को लेकर सरकार की तैयारियां धरातल पर उतर रही हैं। पिछले वर्ष इस योजना के तहत जहां मामूली संख्या में यात्रियों ने हवाई दर्शन किए थे, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या कई गुना अधिक हो गई है।

पिछले कई दिनों से औसतन सौ से अधिक यात्री हवाई परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुवार को 104 लोगों ने हवाई मार्ग से मंदिर दर्शन का आनंद उठाया। बड़ी बात यह है कि हवाई दर्शन के लिए पहुंचनेवाले अधिसंख्य लोगों में आसपास के राज्यों के लोग हैं। झारखंड के लोग कम ही इसका लाभ ले रहे हैं।

छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा से यात्रियों का जत्था मंदिर की परिक्रमा के लिए आता है। त्रिकूट पर्वत, वासुकीनाथ और अन्य रूटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच से दर्जनों लोग निकलकर हवाई मार्ग का विकल्प अपना रहे हैं।

संचालन को लेकर विशेष कार्य पदाधिकारी नग नारायण प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचालित इस कार्यक्रम से इस वर्ष कई हजार यात्रियों को हवाई दर्शन का लाभ मिलेगा। योजना की सफलता को लेकर भविष्य में भी प्रयास होते रहेंगे।

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