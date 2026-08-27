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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधारने का मौका, रांची DC ने BLO को घर-घर जाकर सत्यापन का दिया आदेश

By Shakti Singh Edited By: Nishant Bharti
Updated: Thu, 27 Aug 2026 08:06 AM (IST)

रांची डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दावा-आपत्ति की सुनवाई और प्रपत्रों के निष्पादन की समीक्षा की गई।

घर-घर जाकर सत्यापन का दिया आदेश(एआई जेनरेटेड तस्वीर)

घर-घर जाकर सत्यापन का दिया आदेश(एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. डीसी ने विशेष गहन पुनरीक्षण बैठक की अध्यक्षता की, दिए महत्वपूर्ण निर्देश।

  2. बीएलओ को 25 अगस्त से 4 सितंबर तक घर-घर सत्यापन का आदेश।

  3. दावा-आपत्ति सुनवाई और प्रपत्रों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई।

जागरण संवाददाता, रांची। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें दावा-आपत्ति की सुनवाई, नोटिस वितरण, प्रपत्रों के निष्पादन, बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण और फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाने समेत विभिन्न कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दावा-आपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई और नोटिस वितरण निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। प्राप्त प्रपत्रों के सत्यापन के बाद लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

घर-घर भ्रमण कर जानकारी का सत्यापन करने का आदेश

उन्होंने बीएलओ को पात्र मतदाताओं तक पहुंचकर प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया। 25 अगस्त से चार सितंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण कर जानकारी का सत्यापन करने और फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाने का कार्य भी समय पर पूरा करने को कहा।

बैठक में बीएलओ द्वारा बीएलए-2 को प्रपत्र-9, 10, 11, 11ए एवं 11बी उपलब्ध कराने की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने एसआइआर के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी और क्षेत्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया।

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