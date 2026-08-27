वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधारने का मौका, रांची DC ने BLO को घर-घर जाकर सत्यापन का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, रांची। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें दावा-आपत्ति की सुनवाई, नोटिस वितरण, प्रपत्रों के निष्पादन, बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण और फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाने समेत विभिन्न कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दावा-आपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई और नोटिस वितरण निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। प्राप्त प्रपत्रों के सत्यापन के बाद लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।