दानापुर मंडल में मेगा ब्लॉक: सितंबर-अक्टूबर में रद रहेंगी 6 ट्रेनें, कई का बदला रूट
पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में नॉन इंटरलाकिंग कार्य के कारण सितंबर और अक्टूबर में कई ट्रेनें रद की गई हैं और कुछ के मार्ग बदले गए हैं।
HighLights
दानापुर मंडल में नान इंटरलाकिंग कार्य से ट्रेनें प्रभावित।
सितंबर-अक्टूबर में छह ट्रेनें रद, कई के मार्ग बदले।
श्रावणी मेला के कारण रांची-दुमका इंटरसिटी का समय बदला।
जागरण संवाददाता, रांची। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलाकिंग कार्य के कारण सितंबर और अक्टूबर में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द करने, कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करने की घोषणा की है। वहीं, श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रांची-दुमका इंटरसिटी के प्रस्थान समय में अस्थायी बदलाव किया गया है।
वहीं, ट्रेन संख्या 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस एक और तीन अक्टूबर को रद रहेगी। इसके विपरीत ट्रेन संख्या 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस दो और चार अक्टूबर को नहीं चलेगी।
ट्रेन संख्या 18119 टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस (वाया मूरी) दो अक्टूबर तथा ट्रेन संख्या 18120 जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस (वाया मूरी) तीन अक्टूबर को रद रहेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस 25 सितंबर और दो अक्टूबर तथा ट्रेन संख्या 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस 26 सितंबर और तीन अक्टूबर को रद रहेगी।
कई ट्रेनों के बदले गए मार्ग
नॉन इंटरलाकिंग कार्य के कारण ट्रेन संख्या 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 24 सितंबर और एक अक्टूबर को किऊल-मुंगेर-बरौनी होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस 27 सितंबर और चार अक्टूबर को बरौनी-मुंगेर-किऊल होकर चलेगी।
ट्रेन संख्या 17007 चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस 26 और 29 सितंबर को किऊल-मुंगेर-बरौनी होकर तथा ट्रेन संख्या 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस 25 सितंबर और दो अक्टूबर को बरौनी-मुंगेर-किऊल होकर चलेगी।
ट्रेन संख्या 18621 पटना-हटिया एक्सप्रेस तीन अक्टूबर को बख्तियारपुर-बिहार शरीफ-शेखपुरा-किऊल-झाझा होकर चलेगी।
वहीं, 18622 हटिया-पटना एक्सप्रेस 22, 25, 27, 29 सितंबर और दो अक्टूबर को झाझा-किऊल-शेखपुरा-बिहार शरीफ-बख्तियारपुर होकर चलेगी।
पूर्णिया-हटिया और संबलपुर-गोरखपुर ट्रेन भी प्रभावित
ट्रेन संख्या 18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस दो से चार अक्टूबर तक खगड़िया-मुंगेर-जमालपुर-किऊल-नवादा-बन्धुआ होकर चलेगी।
ट्रेन संख्या 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी इन्हीं तिथियों में बन्धुआ-नवादा-किऊल-जमालपुर-मुंगेर-खगड़िया होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 15027 संबलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 25 सितंबर से तीन अक्टूबर तक किऊल-मुंगेर-बरौनी तथा 15028 गोरखपुर-संबलपुर एक्सप्रेस 26 सितंबर से चार अक्टूबर तक बरौनी-मुंगेर-किऊल होकर चलेगी।
रांची-दुमका इंटरसिटी 120 मिनट देर से चलेगी
श्रावणी मेला-2026 के दौरान जसीडीह स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 13320 रांची-दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में भी अस्थायी बदलाव किया गया है।
यह ट्रेन 29 अगस्त 2026 तक रांची स्टेशन से अपने निर्धारित समय के बजाय 120 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के संशोधित समय की जानकारी लेने की अपील की है।
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