दैनिक जागरण खेल रत्न सम्मान आज, झारखंड के 30 खिलाड़ियों और कोच को मिलेगा सम्मान
दैनिक जागरण आज रांची के रेडिसन ब्लू में 30 खिलाड़ियों और कोचों को खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करेगा। विधानसभा ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, रांची। खान-खनिज की धरती ने खिलाड़ियों को भी जन्म दिया है, जिन्होंने देश-दुनिया में झारखंड का परचम फहराते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को दैनिक जागरण सम्मानित करने जा रहा है।
शनिवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे रेडिसन ब्लू में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो खेल रत्न सम्मान से खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस मौके रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, खेल एवं पर्यटन सचिव मुकेश कुमार, डीआरएम रांची रेल मंडल करुणानिधि सिंह के साथ जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
इस माैके पर प्रशिक्षक से लेकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का उद्देश्य यही है कि ऐसे भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान मिले, देश-दुनिया जाने और खेल प्रतिभाएं प्रेरित हों।
दैनिक जागरण अपने राज्य के ऐसे खिलाड़ियों को कई साल से सम्मानित करते आ रहा है। इस बार भी ऐसे ही खिलाड़ियों को आज सम्मानित करने जा रहा है। दैनिक जागरण हर क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते आ रहा है।
सम्मानित होने वाले खिलाड़ी और कोच
प्रशिक्षक
- इंद्रजीत सिंह-अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी, कोच व वेटरन खिलाड़ी
- रीना कुमारी-ओलिंपियन आर्चरी-कोच
- कृपा तिर्की-फुटबॉल कोच व रेफरी
- राजीव रंजन-कुश्ती- कोच
- अमरजीत खरे-अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच
खिलाड़ी
- इशांक सिंह, 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के तलाईमन्नार से भारत के धनुषकोड़ी तक 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर विश्व रिकार्ड बनाया है।
- डेविड मुंडा (रग्बी), भारतीय सीनियर टीम के खिलाड़ी। उज्बेकिस्तान में 16-17 मई को आयोजित टूर्नामेंट में रजत जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य
- चंदा कुमारी, अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता (कजाकिस्तान)
- कुमारी सृष्टि राज, अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता (कजाकिस्तान)।
- आकाश कुमार महतो, अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता।
- प्रिबाश्री– जिमनास्ट (7 वर्ष की आयु में डेवलपमेंट वर्ग में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता)।
- अनुराग कुमार- जिमनास्टिक, इंटरनेशनल मेडलिस्ट
- सुरभि पाल-तीरंदाजी-सीनियर नेशनल में रजत पदक
- सुनीता कुमारी, दिव्यांग वॉलीबॉल-नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट
- अभिनव पाठक, निशानेबाजी–स्वर्ण पदक
- मुक्ता कुमारी-एथलेटिक्स यू-17–कांस्य पदक
- ध्रुव द्विवेदी, वुशु यू-19– स्वर्ण पदक
- पृथ्वी देव भट्टाचार्य, राष्ट्रीय जिम्नास्टिक में स्वर्ण
- बबीता कुमार, महिला फुटबॉल अंडर 20 यूथ कप
- संजना कुमारी, ताइक्वांडो, सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप
- घनश्याम उरांव, वुशु
- ललिता बोइपाई, महिला फुटबॉल
- आनंदिता किशोर, महिला क्रिकेटर
- अनूप कुमार, कुश्ती राष्ट्रीय जूनियर पदक विजेता
- मारुत नंदन सिंह, नेशनल वॉलीबॉल
- श्रीकृष्ण प्यासी, नेशनल वॉलीबॉल
- रितेश कुमार ओझा, नेशनल वॉलीबॉल
- अनिकेत सिंह, नेशनल वॉलीबॉल
- विकास उरांव, साइकिलिंग
- ईश्लोक सिंह, नेशनल वॉलीबॉल