दैनिक जागरण खेल रत्न सम्मान आज, झारखंड के 30 खिलाड़ियों और कोच को मिलेगा सम्मान

जागरण संवाददाता, रांची। खान-खनिज की धरती ने खिलाड़ियों को भी जन्म दिया है, जिन्होंने देश-दुनिया में झारखंड का परचम फहराते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को दैनिक जागरण सम्मानित करने जा रहा है।

शनिवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे रेडिसन ब्लू में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो खेल रत्न सम्मान से खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस मौके रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, खेल एवं पर्यटन सचिव मुकेश कुमार, डीआरएम रांची रेल मंडल करुणानिधि सिंह के साथ जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

इस माैके पर प्रशिक्षक से लेकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का उद्देश्य यही है कि ऐसे भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान मिले, देश-दुनिया जाने और खेल प्रतिभाएं प्रेरित हों। दैनिक जागरण अपने राज्य के ऐसे खिलाड़ियों को कई साल से सम्मानित करते आ रहा है। इस बार भी ऐसे ही खिलाड़ियों को आज सम्मानित करने जा रहा है। दैनिक जागरण हर क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते आ रहा है।