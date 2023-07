कोयला श्रमिकों के वेतन बढ़ोतरी पर स्टे लगाने से न्यायालय का इनकार, अदालत ने याचिका को बताया दुराग्रह से ग्रसित

Dhanbad News कोयला वेतन समझौता को लेकर श्रम संगठन व अधिकारियों को बीच तकरार बढ़ती जा रही है। मामला न्यायालय तक पहुंच गया है। सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोयला वेतन समझौता 11 के एमओयू एमओयू के तहत नए वेतनमान के भुगतान पर स्टे देने की मांग वाले आवेदन को सोमवार को खारिज कर दिया। इससे श्रमिकों में काफी आक्रोश है।

जागरण संवाददाता, धनबाद: कोयला वेतन समझौता को लेकर श्रम संगठन व अधिकारियों को बीच तकरार बढ़ती जा रही है। मामला न्यायालय तक पहुंच गया है। सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोयला वेतन समझौता 11 के एमओयू एमओयू के तहत नए वेतनमान के भुगतान पर स्टे देने की मांग वाले आवेदन को सोमवार को खारिज कर दिया। इससे श्रमिकों में काफी आक्रोश है। वहीं न्यायालय ने अगली सुनवाई को लेकर 4 सितंबर की तिथि तय की है। अदालत ने याचिका को बताया दुराग्रह से ग्रसित याचिका को लेकर न्यायालय ने कहा कि यह आवेदन दुराग्रह से ग्रसित है। एचएमएस के जेबीसीसीआई सदस्य नाथूलाल पांडेय एवं इंटक नेता गोपाल नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में इसको लेकर इंटरवेयर याचिका दायर की थी। अदालत ने वेतन भुगतान पर रोक लगाने से किया इनकार उच्च न्यायालय ने कोयला श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन भुगतान पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों के आवेदन पर कहा कि मजूदरों के वेतन से आपको क्या लेना-देना है। मजदूरों का भुगतान क्यों रोकना चाहते हैं, यह दुराग्रह से ग्रसित है। मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी से आपको क्या परेशानी? न्यायाधीश पीएस कोशी ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप तो जेबीसीसीआई में शामिल भी नहीं हैं। यह मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी का मामला है और आपको क्या परेशानी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इससे वेतन विसंगति की स्थिति बन गयी है। वेतन समझौते पर नहीं लगेगा स्टे इस पर अदालत ने कहा कि वेतन समझौते पर स्टे नहीं होगा, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से चंद्रेश श्रीवास्तव और केंद्र की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल सुधीर कुमार वाजपेयी ने अपनी-अपनी दलीलें दी। कोयला अधिकारियों ने मंत्रालय से की पे स्केल देने की मांग इधर अधिकारियों के इस रवैये से कोयला सेक्टर पर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। कोयला अधिकारियों ने महारत्न के पे स्केल देने की मांग कोयला मंत्रालय से की है। जिस पर कोल इंडिया में विचाराधीन है। इसे लेकर कोल माइंस अफसर एसोसिएशन ने मांग पत्र सौंपा था। तत्कालीन कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने अपनी सहमति प्रदान की थी।

