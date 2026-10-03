सिपाही शंभू निकला 28 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड, हजारीबाग SP कार्यालय गबन मामले में CID ने सौंपी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। जिलों के कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने रांची स्थित सीआईडी की विशेष अदालत में सिपाही शंभू कुमार सिंह के विरुद्ध जालसाजी कर रुपयों की निकासी मामले में साक्ष्य दी है।

सीआईडी ने कोर्ट को बताया है कि आरोपित सिपाही शंभू कुमार सिंह हजारीबाग एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में मुख्य लेखापाल के रूप में कार्यरत था। उसने कंप्यूटर डेटा में छेड़छाड़ कर करीब 28 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की थी। हजारीबाग एसपी कार्यालय के डीडीओ कोड (एचजेडबीपीओएल007) का उपयोग कर उसने करीब 10 वर्षों तक अवैध लेन-देन किया था। बिल की कागजी कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में बड़ा अंतर रहता था। शंभू कुमार ने अपने साथी सिपाही रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह और धीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज डेटा में छेड़छाड़ कर फंड को एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित की थी।

दो खातों में ट्रांसफर किए थे पैसे सीआईडी ने जांच में पाया है कि सिपाही शंभू कुमार सिंह ने शुरू में बिहार के गया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुग्रह कॉलोनी शाखा के दो खातों में राशि स्थानांतरित की थी।