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रांची में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनाव आयोग कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 28 Sep 2026 01:27 PM (IST)

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक न्यूज रिपोर्ट के बाद हल्ला बोल दिया है। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन ...और पढ़ें

HighLights

  1. कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला।

  2. रांची में निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव किया।

  3. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन।

जागरण संवाददाता, रांची। चुनाव आयोग पर एक न्यूज रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। 

इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया।  

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