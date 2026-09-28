रांची में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनाव आयोग कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रांची। चुनाव आयोग पर एक न्यूज रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया।

इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।