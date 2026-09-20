खूंटी जीतने के बाद कांग्रेस का झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों पर निशाना, पेसा एक्ट से मजबूत होगी पकड़

आशीष झा, रांची। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के पास अलग राज्य बनने के बाद से अब तक के चुनावों में फिलहाल सर्वाधिक 17 विधायक हैं, हालांकि पूर्व में भी एक बार कांग्रेस के नाम पर इतने ही विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं।

इसके अलावा कांग्रेस के पास दो लोकसभा सीटें भी हैं। एक लोहरदगा और दूसरी सीट है खूंटी। हाल के वर्षों में खूंटी की जीत कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। पार्टी के हिस्से में दशकों के बाद यह सीट आई है। पिछले तीन दशकों से सिर्फ एक बार छोड़कर भाजपा ने इस सीट को अपना गढ़ बना रखा था।

कांग्रेस के लिए यहां मिली जीत इसी कारण से महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस पार्टी यहां के बाद अब आदिवासी बहुल अन्य क्षेत्रों में भी अपना दबदबा बनाने की तैयारियों में जुटी है। इसका मजबूत हथियार पेसा कानून को मानकर पार्टी काम कर रही है और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों से लोगों को खूंटी में जुटा रही है।

इन लोगों में आदिवासी समाज के अगुवा और राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोगों को पार्टी राहुल गांधी से मिलवाएगी ताकि पूरे प्रदेश में एक बेहतर संदेश जा सके। इसी संदेश के माध्यम से झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस वापसी करना चाहती है।