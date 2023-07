Jharkhand: धुर्वा थानेदार प्रवीण कुमार पर शिकायतकर्ता से दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि, अब होगी विभागीय जांच

Jharkhand News रांची के तत्कालीन धुर्वा थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार पर शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने और उल्टे उसी पर सरकारी कार्य में बाधा का फर्जी केस दर्ज कराने के मामले को रांची पुलिस ने जांच में सही पाया है। एसएसपी के आदेश पर हटिया के डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने पूरे मामले की जांच की थी।

धुर्वा थानेदार प्रवीण कुमार पर शिकायतकर्ता से दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि, अब होगी विभागीय जांच

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में रांची के तत्कालीन धुर्वा थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार पर शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने और उल्टे उसी पर सरकारी कार्य में बाधा का फर्जी केस दर्ज कराने के मामले को रांची पुलिस ने जांच में सही पाया है। एसएसपी के आदेश पर हटिया के डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने पूरे मामले की जांच की थी। उन्होंने एसएसपी को भेजी गई रिपोर्ट में पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर दी। डीएसपी की अनुशंसा पर एसएसपी ने प्रवीण कुमार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। स्पष्टीकरण लगा असंतोषजनक उन्होंने अपने बचाव में जो स्पष्टीकरण दिया, उसे एसएसपी ने असंतोषजनक पाया। इसके बाद एसएसपी किशोर कौशल ने डीआइजी अनूप बिरथरे से इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने की अनुशंसा की है। यह जानकारी रांची पुलिस ने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी दे दी है। क्या था पूरा मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में गत वर्ष शिकायतकर्ता राजीव कुमार तिवारी ने पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि वे 21 मई 2022 को अपनी शिकायत लेकर अपने एक अन्य साथी कृष्णा कुमार यादव के साथ धुर्वा थाना पहुंचे थे। उन्हें अंदेशा था कि पुलिस उनकी शिकायत लेने में आनाकानी करेगी, इसलिए उन्होंने अपने फेसबुक लाइव पर वीडियो रिकार्डिंग मोड को ऑन कर दिया था। करीब 13 मिनट के वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि राजीव कुमार तिवारी अपने आवेदन की रिसिविंग कॉपी मांग रहे थे। नाराज थानेदार ने की बदसलूकी इससे नाराज तत्कालीन थानेदार इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने उनसे गाली-गलौज व मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिया था। उनका यह कृत्य भी रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद ही राजीव कुमार तिवारी ने पुलिस के वरीय पदाधिकारी सहित सभी सक्षम प्राधिकार को इसकी शिकायत की थी, जिसपर जांच हुई और अब विभागीय जांच की अनुशंसा हुई है।

