झारखंड में पुलिसिया धुन पर नाचेंगे आम लोग, जैप-10 के महिला बैंड को निजी कार्यक्रम के लिए ऐसे कर सकते हैं बुक

झारखंड में अब पुलिसिया धुन पर भी बाराती नाचेंगे। जी हां सही सुना आपने। देशभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप)-10 महिला बटालियन की महिला बैंड अब किराए पर भी उपलब्ध है। इस बैंड को कोई भी इच्छुक व्यक्ति शादी-विवाह के लिए बुक कर सकता है। कमांडेंट जैप-10 धनंजय कुमार सिंह ने इस बैंड की बुकिंग राशि व अन्य जरूरी सूचनाएं जारी कर दी है।

