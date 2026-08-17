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कोल इंडिया में 100 अधिकारियों को मिली पदोन्नति, सीसीएल के 13 नाम शामिल

By Sanjay Krishna Edited By: Chandan Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:25 PM (IST)

कोल इंडिया लिमिटेड ने अगस्त 2026 में विभिन्न अनुशासनों में अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंसा सूची जारी की है। इसमें माइनिंग में 100 अधिकारियों को ई-7 से ई-8 ग्रेड में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है, जिसमें 13 अधिकारी सीसीएल से हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड में विभिन्न अनुशासनों में अधिकारियों की पदोन्नति।

कोल इंडिया लिमिटेड में विभिन्न अनुशासनों में अधिकारियों की पदोन्नति।

HighLights

  1. कोल इंडिया ने अगस्त 2026 में पदोन्नति सूची जारी की।

  2. माइनिंग में 100 अधिकारियों को ई-7 से ई-8 ग्रेड मिला।

  3. सीसीएल के 13 अधिकारी भी पदोन्नत होने वालों में शामिल।

जागरण संवाददाता, रांची। कोल इंडिया लिमिटेड ने अगस्त 2026 में विभिन्न अनुशासनों के तहत अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अनुशंसा सूची जारी की है। हाल ही में माइनिंग (प्रथम श्रेणी) अनुशासन में ई-7 से ई-8 ग्रेड में 100 अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश की गई है, जिनका चयन 10 जून से 16 अगस्त 2026 के बीच हुए साक्षात्कार के आधार पर किया गया है।

ताजा पदोन्नति अपडेट (अगस्त 2026)माइनिंग अनुशासन (ई 7 से ई 8): कुल 100 अधिकारियों के नाम संस्तुत किए गए हैं, जिसमें वेस्टर्न कोलफील्ड्स से सबसे अधिक 23 और सेंट्रल कोलफील्ड्स से 13 अधिकारी शामिल हैं।

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल और सिस्टम अनुशासन में भी ई7 से ई 8 ग्रेड के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अनुशंसाएं 16 अगस्त 2026 को जारी की गई हैं। सीसीएल के 13 अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इनमें सीसीएल के 10 अधिकारी शामिल हैं।

सीसीएल से दिलीप कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिन्हा, निलांजन चटर्जी, रंजीत कुमार, मनोज कुमार पांडेय, रामेश्वर मुंडा, आनंद प्रकाश, मनोज कुमार सिंह, सतीश कुमार त्रिवेदी और अनुग्रह नारायण सिंह, सुबोध कुमार, नीरज कुमार, शैलेश प्रसाद शामिल हैं।