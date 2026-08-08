कोल इंडिया का बड़ा कदम: अब कोयले के साथ लौह अयस्क खनन में भी उतरेगी कंपनी, ओडिशा से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, धनबाद। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अब अपने कारोबार का दायरा कोयले, सोलर एनर्जी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

कंपनी ने ओडिशा के क्योंझर जिले में स्थित गदाधरपुर लौह अयस्क ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता का दर्जा हासिल किया है। इसे कंपनी की खनन कारोबार में विविधता लाने की रणनीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लौह अयस्क में पहली बड़ी पहल कोल इंडिया लंबे समय से कोयला उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब कंपनी लौह अयस्क जैसे दूसरे प्रमुख खनिज के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

गदाधरपुर ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता चुने जाने से कंपनी को ओडिशा के लौह अयस्क क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला है। इससे कोल इंडिया के खनिज संसाधनों का आधार बढ़ने की उम्मीद है। खनन के अनुभव का मिलेगा लाभ कोल इंडिया के पास बड़े स्तर पर खनन परियोजनाएं संचालित करने का लंबा अनुभव है। कंपनी की विभिन्न सहायक कंपनियां देश के अलग-अलग हिस्सों में खुली और भूमिगत खदानों का संचालन कर रही हैं। खनन, परिवहन, उत्पादन और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में हासिल अनुभव का लाभ कंपनी को लौह अयस्क परियोजना में भी मिल सकता है।

गदाधरपुर ब्लॉक के विकास से कंपनी को नए खनिज कारोबार की जानकारी और अनुभव हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। भविष्य में इसी अनुभव के आधार पर अन्य खनिज क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। ओडिशा में मजबूत होगी मौजूदगी ओडिशा देश के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में शामिल है। क्योंझर जिला भी खनिज संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में कोल इंडिया की मौजूदगी बढ़ना कंपनी की खनिज क्षेत्र में विस्तार की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है।

खबरें और भी







गदाधरपुर ब्लॉक के माध्यम से कंपनी को लौह अयस्क कारोबार की पूरी श्रृंखला को समझने और उसमें अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सकता है। कोयले पर निर्भरता घटाने की दिशा कोल इंडिया का मुख्य कारोबार फिलहाल कोयला ही है और आने वाले वर्षों में भी देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला महत्वपूर्ण बना रहेगा। इसके बावजूद कंपनी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार में विविधता लाने पर जोर दे रही है।

लौह अयस्क में प्रवेश इसी सोच का हिस्सा है। नए खनिज क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने से कंपनी के पास भविष्य में आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने का अवसर होगा। इससे बदलते ऊर्जा और औद्योगिक परिदृश्य में कंपनी को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

अभी कई प्रक्रियाएं बाकी हालांकि, गदाधरपुर ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता चुना जाना अंतिम रूप से खनन पट्टा मिलने के बराबर नहीं है। इसके बाद नियमानुसार कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। संबंधित मंजूरियों और औपचारिकताओं के बाद ही खनन परियोजना के विकास और उत्पादन को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।