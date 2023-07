मणिपुर हिंसा को लेकर हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बोले- भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको लिख रहा

जागरण डिजिटल, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मै मणिपुर राज्य में जारी हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको लिखने के लिए मजबूर हूं। उन्होंने लिखा कि वहां शांति बहाल करने की दिशा में काम होना चाहिए।

हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री और इस देश के एक चिंतित नागरिक के रूप में, मैं मणिपुर में बढ़ती स्थिति से बहुत व्यथित और चिंतित हूं। मणिपुर में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई है।

उन्होंने कहा कि संपत्ति और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्टर का विनाश, अकथनीय यातना और महिलाओं का यौन शोषण, विस्थापन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले कई जातीय समूहों के बीच असुरक्षा की गंभीर भावना पैदा हो गई है।

झारखंड सीएम ने कहा कि दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने हम सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन और सम्मान के आंतरिक सिद्धांत पूरी तरह से टूटते नजर आ रहे हैं। एक समाज को कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए, जहां लोगों को उस तरह की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े, जैसा हमने मणिपुर में देखा है।

I have written to the Hon’ble President @rashtrapatibhvn ‘ji expressing deep anguish on the violence in Manipur. These are the darkest of times & as fellow citizens, we are all distressed & concerned at this absolute loss of human dignity. INDIA stands with Manipur, Manipur must… pic.twitter.com/9lWPhFi5C2— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 22, 2023