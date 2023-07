Ranchi: बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में भाग लेंगे हेमंत सोरेन, सीटों के बंटवारे पर चर्चा संभव

विपक्षी महागठबंधन की 18 जुलाई को बेंगलुरू में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात का प्रबल पक्षधर है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ व्यापक राजनीतिक गोलबंदी आवश्यक है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन हमेशा विपक्षी गठबंधन के मंच पर मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पटना में हुई पिछली बैठक में भी उन्होंने भाग लिया था।

लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर हो सकती है बातचीत। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची: विपक्षी महागठबंधन की 18 जुलाई को बेंगलुरू में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात का प्रबल पक्षधर है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ व्यापक राजनीतिक गोलबंदी आवश्यक है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन हमेशा विपक्षी गठबंधन के मंच पर मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पटना में हुई पिछली बैठक में भी उन्होंने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राज्य में कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन इस तालमेल को और पुख्ता करना चाहते हैं। इसकी भी संभावना है कि बेंगलुरू की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर भी बात आगे बढ़े। केंद्रीय समिति की बैठक में उठी थी ज्यादा सीटों की मांग मोर्चा की हाल ही में संपन्न हुई केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में यह मांग उठी थी कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस दफा ज्यादा सीटों पर दावेदारी की जाए। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने इस मांग को यह कहकर टाल दिया है कि इस संदर्भ में बाद में बात होगी। पिछली लोकसभा में महज 5 सीटों पर लड़ा था चुनाव जिला इकाइयां अपने लिहाज से मांग शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नौ और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने दो सीटें उस वक्त बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के लिए छोड़ी दी। गठबंधन की बैठक में सीटों पर हो सकती है चर्चा कांग्रेस इस बार भी उतनी ही सीटों पर दावेदारी करेगी। इसे मोर्चा की तरफ से चुनौती मिल सकती है। मोर्चा के रणनीतिकार इस संदर्भ में गठबंधन की बैठकों में बात रख सकते हैं। जब सीटों को लेकर तालमेल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो विधानसभा चुनाव के नतीजों का ध्यान रखा जाएगा।

Edited By: Mohit Tripathi