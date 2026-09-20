सुदिव्य कुमार के विभाग अब CM हेमंत सोरेन के पास, सरकार ने जारी की अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व मंत्री सुदिव्य कुमार को आवंटित विभाग उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री के पास होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ-साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रहेंगे। इसकी अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने जारी कर दी है।

विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल के स्तर से यह पत्र जारी हुआ है। मंत्री रहते हुए लगभग दो सप्ताह पूर्व 6 सितंबर को सुदिव्य कुमार का निधन गिरिडीह स्थित आवास पर हृदय गति रुकने से हो गई थी। इसके बाद से विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा था।