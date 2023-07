Ranchi: इंदिरा आवास योजना में घोटाला करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं, CM हेमंत सोरेन ने दिए मुकदमे के निर्देश

Jharkhand Crime News झारखंड के भ्रष्ट पदाधिकारी गरीबों के लिए बनने वाले इंदिरा आवास की राशि तक में बंदरबांट करने से बाज नहीं आते हैं। धनवार के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) मोहन लाल मरांडी ऐसे ही पदाधिकारियों में एक हैं। उन्होंने इस प्रखंड में तैनाती के दौरान सहकर्मियों के साथ मिलकर लाभुकों के पैसे की जमकर बंदरबांट की।

इंदिरा आवास में घोटाला करने वालों के खिलाफ CM हेमंत ने जांच के दिए निर्देश। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के भ्रष्ट पदाधिकारी गरीबों के लिए बनने वाले इंदिरा आवास की राशि तक में बंदरबांट करने से बाज नहीं आते हैं। धनवार के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) मोहन लाल मरांडी ऐसे ही पदाधिकारियों में एक हैं। उन्होंने इस प्रखंड में तैनाती के दौरान सहकर्मियों के साथ मिलकर लाभुकों के पैसे की जमकर बंदरबांट की।लाभुकों को उनके खाते में जमा करने वाले चेक (एकाउंट पेई) की बजाय बीयरर चेक के जरिए मनमाने तरीके से पैसे निकाले। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर सख्ती बरतते हुए पदाधिकारी समेत इस गबन में शामिल सभी कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग की जांच में अधिकारी समेत अन्य कर्मियों को दोषी पाया गया है। इस संंबंध में गिरिडीह जिला के धनवार थाना में केस पूर्व में दर्ज कराया गया था। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ करने संबंधी निर्देश दिया है। पदाधिकारी समेत अन्य की संलिप्तता प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अबतक की जांच में भष्ट्राचार में संलिप्तता की पुष्टि हुई है। इन्होंने षड्यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटियां एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की है। नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखंड कार्यालय में ही एक सुगठित गिरोह कार्यरत था। यह गिरोह गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहा था। बीडीओ मोहनलाल मरांडी के कार्यकाल के दौरान विभागीय दिशा-निर्देशों की जमकर अवहेलना की गई। इस दौरान जानबूझ कर एकाउंट पेई चेकों को बीयरर चेक बनाते हुए बिचौलिया राशि की निकासी अपने सुविधानुसार की गई। इस प्रक्रिया में इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया। कांड में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई।

