JPSC Scam: CID ने पूर्व सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य से की पूछताछ, कल डॉ. अनिमा हांसदा से होंगे सवाल
सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य से पांच घंटे तक पूछताछ की, जिसमें ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी देने पर ...और पढ़ें
HighLights
सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य से पूछताछ की।
ईडी ने जेपीएससी अनियमितताओं में कई आरोपियों पर केस दर्ज किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। सीआईडी के समन पर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पूर्व सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य सोमवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए सीआईडी के राजा रानी कोठी स्थित मुख्यालय में पहुंचीं थीं।
सीआईडी ने उनसे करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। सीआईडी के अधिकतर सवाल जेपीएससी की परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) से जुड़े हुए थे।
सीआईडी ने डॉ. अजिता भट्टाचार्य से जानना चाहा कि जब टीडीपीएल को जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो उसे जेपीएससी के परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी कैसे दी गई। सीआइडी ने डॉ. अजिता से आयोग के पदाधिकारियों की भूमिका व उनके कार्यों को भी समझा।
सीआईडी में दर्ज कांड के आधार पर ईडी ने किया ईसीआईआर
जेपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 के आधार पर ईडी ने इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) 06/2026 दर्ज किया है।
ईडी ने अपने ईसीआईआर में जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक सत्यपाल सिंह व रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी, तकनीकी कर्मी उस्मान व एबाद, कर्मचारी प्रदीप कुमार सिंह, जेपीएससी कर्मी मनोज तिर्की, सोनू कुमार, परीक्षार्थी सौरभ सुमन आदि को आरोपित बनाया है।
ईडी अब पीएमएल अधिनियम के तहत पूरे मामले की जांच करेगी। पेपर लीक, परीक्षा पास कराने के एवज में कितने के लेन-देन हुए, इन सबका हिसाब ईडी निकालेगी।
कल जेपीएसी की दूसरी पूर्व सदस्य डॉ. अनिमा हांसदा से पूछताछ करेगी सीआईडी
सीआईडी बुधवार को जेपीएससी की दूसरी पूर्व सदस्य डॉ. अनिमा हांसदा से भी पूछताछ करेगी। उन्हें समन भेजकर 12 अगस्त को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके बाद 14 अगस्त को तीसरे पूर्व सदस्य डॉ. जमाल अहमद से पूछताछ होनी है।