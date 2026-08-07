हर सफर में जान का डर! रांची के चुटूपालू घाटी के खतरनाक मोड़ अब बदलेंगे, हादसों पर लगेगी लगाम?
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने रांची-रामगढ़ मार्ग पर स्थित खतरनाक चुटूपालू घाटी में लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए नई फोरलेन सड़क बनाने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। रांची-रामगढ़ मार्ग पर स्थित चुटूपालू घाटी से गुजरने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। लगातार हो रहे सड़क हादसों और भारी वाहनों के ब्रेक फेल होने की घटनाओं के बीच अब इस खतरनाक घाटी का स्वरूप बदलने की तैयारी शुरू हो गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने घाटी में नई फोरलेन सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी और तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
चुटूपालू घाटी लंबे समय से झारखंड के सबसे संवेदनशील सड़क मार्गों में गिनी जाती है। खासकर रामगढ़ से रांची की ओर उतरने वाली ढलान पर भारी वाहन अक्सर नियंत्रण खो देते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक सिस्टम गर्म हो जाता है और कई बार ब्रेक फेल होने से वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि इस घाटी में हर कुछ दिनों पर कोई न कोई बड़ा हादसा सामने आता है।
एनएचएआई की योजना के अनुसार, बगल के पहाड़ को काटकर नई फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। नए एलाइनमेंट के जरिए सड़क की ढलान कम करने की कोशिश होगी, जिससे भारी वाहनों पर दबाव घटेगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। हालांकि सड़क की लंबाई बढ़ाए बिना ढलान को पूरी तरह कम करना आसान नहीं है, इसलिए नया एलाइनमेंट सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है।
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दो महीने में 10 बड़े हादसे:
पिछले दो महीनों में चुटूपालू घाटी में 10 बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं। केवल जुलाई में ही पांच बड़ी दुर्घटनाएं हुईं। इनमें ब्रेक फेल होने से कई ट्रेलर, ट्रक और अन्य भारी वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुए। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और लोगों की जान भी जोखिम में पड़ी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन और एनएचएआई की चिंता बढ़ा दी है।
पहले भी किए गए कई प्रयास:
हादसों को रोकने के लिए पहले भी घाटी में कई सुरक्षा उपाय किए गए। ब्लैक स्पॉट घोषित करने के बाद चेतावनी बोर्ड लगाए गए, स्पीड लिमिट तय की गई, रंबल स्ट्रिप, कैट्स आई और रिफ्लेक्टर लगाए गए। वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई।
डीपीआर के बाद आगे बढ़ेगा काम:
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल सर्वे के जरिए नए एलाइनमेंट की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है। डीपीआर तैयार होने के बाद तकनीकी, पर्यावरणीय और अन्य आवश्यक मंजूरियां ली जाएंगी। इसके बाद परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
यदि यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो चुटूपालू घाटी से रोजाना गुजरने वाले हजारों यात्रियों, ट्रक चालकों और व्यावसायिक वाहनों को सुरक्षित सफर का बड़ा भरोसा मिलेगा। वर्षों से हादसों के लिए बदनाम इस घाटी की पहचान बदलने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।