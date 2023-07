मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन आज नामकुम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वह जेपीएससी से नियुक्त 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रय किए गए 206 एंबुलेंस के संचालन की शुरुआत भी करेंगे। इसी के साथ वह उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों के पदाधिकारियों व चिकित्सकों को सम्मानित भी करेंगे।

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेपीएससी (Jharkhand Public Service Commission) से नियुक्त 38 दंत चिकित्सकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रय किए गए 206 एंबुलेंस के संचालन की शुरुआत भी करेंगे। इन एंबुलेंस का क्रय विभिन्न जिलों के लिए किया गया है। इनकी खासियत यह रहेगी कि इनमें ईएमटी टेक्‍नीशियन मौजूद रहेंगे, ताकि मरीज के प्राथमिक उपचार में देरी न हो। वैसे तो एंबुलेंस करीब छह महीने पहले ही खरीदी जा चुकी थी, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इनका संचालन नहीं हो पा रहा था। pic.twitter.com/S3snkTjsb6 July 4, 2023 इस कार्यक्रम को लेकर नामकुम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी भाग लेंगे। राज्य सरकार ने पांच मेडिकल मोबाइल यूनिट के संचालन की जिम्मेदारी स्माइल फाउंडेशन संस्था को दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड तथा संस्था के पदाधिकारियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। pic.twitter.com/B0qoHi4ho4— Health Jharkhand (@HLTH_JHARKHAND) July 4, 2023 इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रांची स्थित नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल में रीजनल ब्लड ट्रांसमिशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही विभिन्न जिलों में स्थापित ब्लड स्टोरेज सेंटरों का उद्धाटन करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों के पदाधिकारियों व चिकित्सकों को सम्मानित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सदर अस्‍पताल के सर्जन डॉ. अजित कुमार और मेडिकल ऑफिसर डॉ. रूचिका के साथ निजी अस्‍पताल के शिशु रोग विशेष डॉ. राजेश कुमार और ऑन्‍कोलॉजी डॉ. कुमार सौरभ को भी सम्‍मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कई एप की होगी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री उक्त कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कई एप की लांचिंग भी करेंगे। इनमें ममता वाहन एप, आयुष्मान एप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना एप सम्मिलित हैं। इन एप के माध्यम से संबंधित योजनाओं के संचालन में आसानी होगी। लोग उन योजनाओं का लाभ उक्त एप के माध्यम से उठा सकेंगे।

