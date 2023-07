Jharkhand: अवैध खनन मामले में ED के गवाह अशोक यादव पर लगा CCA निरस्त, हाई कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

High Court Decision झारखंड में हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में शुक्रवार को अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह अशोक यादव की ओर से क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने अशोक यादव पर लगाए गए सीसीए को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।

ED के गवाह अशोक यादव पर लगा CCA निरस्त, हाई कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में शुक्रवार को अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह अशोक यादव की ओर से क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने अशोक यादव पर लगाए गए सीसीए को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रार्थी के आवेदन पर विचार करने में 50 दिनों की देरी की, जो गलत है। क्या था पूरा मामला? संथाल क्षेत्र में अवैध खनन मामले में ईडी ने अशोक यादव को अपना गवाह बनाया था। साहिबगंज के डीसी एवं एसपी की अनुशंसा पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अशोक यादव को 15 दिसंबर तक के लिए सीसीए के तहत निरुद्ध कर दिया था। बता दें कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गवाह पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को सीसीए से राहत प्रदान की थी। आदेश पर उसी दिन तत्काल रिहा किया गया था। मुंगेरी यादव का करीबी है अशोक यादव अशोक यादव प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव का करीबी है। मुंगेरी यादव को पुलिस आर्म्स एक्ट के एक मामले में जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। अगले दिन ही पुलिस ने अशोक यादव को गिरफ्तार किया था। अशोक यादव को दाहू यादव के जहाज पर गोलाबारी मामले में साहिबगंज मुफस्सिल थाने में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आधा दर्जन केस हैं, जो बिजली चोरी, अवैध खनन व आर्म्स एक्ट से जुड़ा है। 20 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी अवैध खनन मामले में मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान ईडी ने आठ जुलाई 2022 को साहिबगंज में सीएम के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व अन्य सहयोगियों से जुड़े 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ही ईडी ने जब्ती सूची तैयार की थी, जिस पर अशोक यादव ने गवाह के तौर पर अपना हस्ताक्षर किया था।

Edited By: Yashodhan Sharma