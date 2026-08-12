'तू सिखाएगा मुझे... चल निकल यहां से, CBI के वकील ने रांची के ट्रैफिक एसपी पर लगाए गंभीर आरोप, DGP से शिकायत
CBI के वकील दविंदर पाल सूद ने रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह पर अभद्र व्यवहार, धमकी और सीबीआई का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूद ने झारखंड के ...और पढ़ें
HighLights
सीबीआई के वकील ने ट्रैफिक एसपी पर अभद्रता का आरोप लगाया।
एसपी ने कथित तौर पर वकील को धमकाया, सीबीआई का अपमान किया।
डीजीपी से रांची के ट्रैफिक एसपी के आचरण की जांच की मांग की गई।
राज्य ब्यूरो, रांची। सीबीआई के अधिवक्ता दविंदर पाल सूद ने रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने झारखंड पुलिस के डीजीपी को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने उनके साथ बेहद अभद्र व्यवहार किया, उन्हें धमकाया और सीबीआइ जैसी प्रतिष्ठित संस्था का अपमान किया।
क्या है पूरा मामला?
दविंदर पाल सूद ने अपनी शिकायत में बताया कि 10 अगस्त 2026 को शाम करीब 4:20 बजे वे सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी निपटाकर अपने कार्यालय लौट रहे थे। इस दौरान रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के कारण गंभीर यातायात जाम की स्थिति थी।
सूद ने बताया कि राजभवन का रास्ता पूरी तरह से बंद था, इसलिए उन्हें रातू चौक के पास जजों कालोनी रोड की ओर मुड़ना पड़ा। वहां भी एक तरफ से सड़क बंद थी, लेकिन बगल की गली से पुलिस वाहनों को गुजरने दिया जा रहा था। उन्होंने वहां तैनात एक ट्रैफिक कर्मी से बगली गली से गुजरने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें बड़े अधिकारियों से अनुमति लेने को कहा गया।
एसपी से हुई बहस का विवरण
सूद ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह से विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगी और अपनी पहचान बताई, तो एसपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, 'ये रास्ता पुलिस वालों के लिए है... तेरे लिए नहीं है...' जब सूद ने कहा कि सीबीआई भी केंद्रीय पुलिस संगठन का हिस्सा है, तो एसपी ने कथित तौर पर कहा, 'तू जो भी है मुझे क्या लेना, बोल दिया ना तुझे... बढ़ा आया सेंटर सेंटर वाला...'
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सूद के अनुसार, जब उन्होंने विरोध जताया तो एसपी ने मुक्का दिखाते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की और धमकी दी, 'तू सिखाएगा मुझे अब... तेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट है... चल निकल यहां से... निकलता है कि नहीं तू?'
सीबीआई का भी किया अपमान
सूद ने अपनी शिकायत में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया कि ट्रैफिक एसपी ने सीबीआई जैसी संस्था का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि वे कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे थे, बल्कि आधे घंटे से जाम में फंसे होने के कारण मदद मांग रहे थे। अगर एसपी ने सामान्य तरीके से मना कर दिया होता तो वे बिना किसी आपत्ति के वहां से चले जाते।
शिकायत में क्या मांग की गई?
सीबीआई प्रासिक्यूटर ने डीजीपी से ट्रैफिक एसपी के आचरण की जांच कराने, उनके स्वभाव और संवेदनशील कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए उपयुक्तता का आकलन करने और पुलिस मैनुअल के नियमों का पालन कराने के निर्देश देने की मांग की है।
सूद ने कहा कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत अभद्रता का नहीं, बल्कि एक सरकारी अधिकारी के आचरण और संस्थागत गरिमा का सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर एक आइपीएस अधिकारी सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो आम नागरिकों के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है।