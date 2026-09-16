CAT 2026 के अभ्यर्थियों को एक और मौका, अब 22 सितंबर शाम 5 बजे तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, रांची। देश के प्रमुख प्रबंधन प्रवेश परीक्षा कामन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) ने एक और अवसर दिया है।

कैट 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 22 सितंबर शाम 5 बजे कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी। कैट 2026 का आयोजन 29 नवंबर को तीन सत्रों में किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन आईआईएम इंदौर द्वारा किया जा रहा है। देशभर में लगभग 170 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।