IIM में एडमिशन के लिए अब 22 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन, 29 नवंबर को होगा CAT Exam

जागरण संवाददाता, रांची। देश की प्रमुख प्रबंधन प्रवेश परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) ने एक और अवसर दिया है।

कैट 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 22 सितंबर शाम 5 बजे कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी। कैट 2026 का आयोजन 29 नवंबर को तीन सत्रों में किया जाएगा।

परीक्षा का आयोजन IIM इंदौर द्वारा किया जा रहा है। देशभर में लगभग 170 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अधिकतम पांच पसंदीदा परीक्षा शहर चुनने का विकल्प मिलेगा। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन शिक्षा एवं प्रबंधन प्रवेश परीक्षा विशेषज्ञ गोपाल झा ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कैट 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें इस अतिरिक्त समय का लाभ उठाते हुए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए।