कैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी, झारखंड के इन केंद्रों पर होगी परीक्षा

जागरण संवाददाता, रांची । देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कामन एडमिशन टेस्ट (कैट 2025) का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। परीक्षा 30 नवंबर (रविवार) को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

इस वर्ष लगभग 2.95 लाख छात्रों ने कैट के लिए आवेदन किया है। यह परीक्षा देश के 22 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) और अन्य शीर्ष बी-स्कूलों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। परीक्षा तीन शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4:30 से 6:30 बजे तक। शिक्षाविद् गोपाल झा ने परीक्षार्थियों को सलाह दी कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक से डेढ़ घंटे पहले अपने केंद्र पर रिपोर्ट करें।