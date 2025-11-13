कैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी, झारखंड के इन केंद्रों पर होगी परीक्षा
कैट 2025 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 30 नवंबर को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि और समय प्रवेश पत्र पर दिया गया है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
जागरण संवाददाता, रांची । देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कामन एडमिशन टेस्ट (कैट 2025) का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। परीक्षा 30 नवंबर (रविवार) को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
इस वर्ष लगभग 2.95 लाख छात्रों ने कैट के लिए आवेदन किया है। यह परीक्षा देश के 22 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) और अन्य शीर्ष बी-स्कूलों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है।
परीक्षा तीन शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4:30 से 6:30 बजे तक। शिक्षाविद् गोपाल झा ने परीक्षार्थियों को सलाह दी कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक से डेढ़ घंटे पहले अपने केंद्र पर रिपोर्ट करें।
रांची के लिए परीक्षा केंद्र टीसीएस आयन डिजिटल सेंटर तुपुदाना में बनाया गया है। झारखंड में रांची के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में भी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
कैट परीक्षा दो घंटे की कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जिसमें अभ्यर्थियों की गणितीय योग्यता, अंग्रेजी भाषा ज्ञान और तार्किक विश्लेषण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना न भूलें। एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा स्लाट, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक मान्य पहचान पत्र अवश्य साथ रखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।