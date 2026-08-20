रांची में ₹9 करोड़ का फर्जी FD घोटाला: सीआईडी की चार्जशीट में खुलासा, बैंक मैनेजर की मिलीभगत से खुले थे फर्जी खाते

राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम के 107 करोड़ रुपये की हेराफेरी से जुड़े चर्चित मामले में सीआइडी (CID) ने बुधवार को रांची स्थित सीआइडी की विशेष अदालत में बड़ी कार्रवाई की है।

सीआइडी ने केनरा बैंक की हटिया स्थित निफ्ट (NIFT) परिसर शाखा के तत्कालीन बैंक प्रबंधक अमरजीत कुमार के विरुद्ध औपचारिक चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी है।

सीआइडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा किया गया है कि तत्कालीन बैंक मैनेजर अमरजीत कुमार ने अकेले नौ करोड़ रुपये की हेराफेरी में मुख्य भूमिका निभाई थी।

उल्लेखनीय है कि आरोपी अमरजीत कुमार को सीआइडी ने 12 मई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

चार्जशीट के अनुसार, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉइज मास्टर ट्रस्ट ने नौ करोड़ रुपये की राशि को सावधि जमा (FD) में रखने के उद्देश्य से सात राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोटेशन आमंत्रित किए थे।

इसमें केनरा बैंक का कोटेशन भी शामिल था। उस समय अमरजीत कुमार निफ्ट परिसर स्थित केनरा बैंक शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक पद पर तैनात थे।

आरोप है कि इस शाखा में 10 अप्रैल 2024 को नियम-कायदों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से खाता संख्या 120023985910 खोला गया।

इसके बाद इस फर्जी खाते में ऊर्जा विभाग से संबंधित नौ करोड़ रुपये जमा कराए गए, जिसे बाद में अलग-अलग तारीखों में संदिग्ध तरीके से निकाल लिया गया।

विभागीय जांच के दौरान फर्जी खाते में राशि ट्रांसफर होने का मामला उजागर होने पर कार्रवाई शुरू हुई। जांच में स्पष्ट हुआ कि अमरजीत ने बैंक की निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए फर्जी खाता खोला और फर्जी एफडी तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई।