मनरेगा योजना के पैसे से खरीदे गए वाहनों के टायर और बैटरी, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
कैग रिपोर्ट ने झारखंड में मनरेगा योजना की कई अनियमितताओं को उजागर किया है, जिसमें पुराने वाहनों के लिए टायर-बैटरी खरीद और करोड़ों की मजदूरी बकाया शामि ...और पढ़ें
HighLights
पुराने वाहनों के टायर-बैटरी पर मनरेगा का पैसा खर्च।
करोड़ों रुपये की मजदूरी बकाया, रोजगार देने में देरी।
लाखों कार्य अधूरे, बेरोजगारी भत्ता भी लंबित।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में कई अनियमितताओं तथा लापरवाही का खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है।
इस योजना के पैसे से जिलाें में पुराने वाहनों के लिए टायर और बैटरी तक खरीदे गए। इसे अस्वीकार्य खर्च बताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के संचालन के लिए उपलब्ध राशि से वाहनों की खरीद से लेकर पुराने वाहनों का रखरखाव और कर्मियों पर वेतन का भुगतान पूरी तरह वर्जित था, लेकिन आडिट के लिए चयनित तीन जिलों गिरिडीह, गुमला और पाकुड़ में वर्ष 2019 से 2022 के दौरान 32.62 लाख रुपये की राशि पुराने वाहनों के रखरखव, टायर-बैटरी की खरीद की बात सामने आई।
ग्रामीण इलाकों में जीवन रेखा कही जाने वाली इस योजना में कई प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए की गई लेखा परीक्षा में जो खुलासे हुए हैं, उसमें कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, योजना में प्रविधान है कि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
वर्ष 2019-24 के बीच नमूना जिलों में 5,308 परिवारों को निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार नहीं दिया गया था। इसके विरुद्ध लगभग पांच लाख रुपये का बेरोजगारी भत्ता देय था, लेकिन इनमें 1.89 लाख रुपये का ही भुगतान किया गया।
3.16 लाख रुपये अप्रैल 2025 तक लंबित थी। रिपोर्ट के अनुसार, नियमों के मुताबिक श्रम बजट तैयार करने के लिए बाटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था और घर-घर जाकर काम की मांग का आकलन होना चाहिए था, लेकिन विभाग ने इन सब को दरकिनार कर केवल कागजी और बजटीय आधार पर आंकड़े तैयार किए।
न तो जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनीं और न ही ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड जारी करने और उन्हें अपडेट करने में पारदर्शिता बरती गई।
भुगतान में देरी, करोड़ों की मजदूरी बकाया
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के लिए 40 से 55 दिनों की भारी देरी से धनराशि जारी की। साथ ही मार्च 2025 तक, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए अकुशल श्रमिकों के 321.84 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान बकाया पड़ा हुआ था।
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रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2 वर्ष 2019 से 24 के दौरान प्रस्तावित कुल 1,02,68,484 कार्यों में से मात्र 27,96,044 (27 प्रतिशत) कार्य ही पूरे हो सके।
वहीं, मार्च 2024 तक 2,633 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी 50,21,492 (49 प्रतिशत) कार्य अधूरे थे, जबकि 24 प्रतिशत कार्य शुरू ही नहीं किए गए थे।
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