कहीं 9 दिन में बन गया घर, तो कहीं पीएम आवास में चल रहा निजी स्कूल; झारखंड में CAG की जांच में खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। सीएजी ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण क्रियान्वयन में गड़बड़ी को पकड़ी है। कहीं नौ दिन में योजना के तहत पीएम आवास बना दिया गया है। जबकि एक जगह आवास में स्कूल चल रहा है।

सीएजी की रिपोर्ट कहा गया है कि बोकारो के जरीडीह प्रखंड के बांधडीह, दक्षिण ग्राम पंचायत में एक लाभुक का आठ फरवरी को 2021 को आवास देने की स्वीकृति मिली और 17 फरवरी को उक्त आवास बना दिया गया। जरीडीह प्रखंड के चिलगड्डा पंचायत में इस योजना के तहत दो आवास बने।

लेकिन एक आवास में सनराइज पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। रागमढ़ जिल में दुल्मी प्रखंड के जमीरा गांव में दो पहिया रखने वाले लाभुक को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। 70 प्रतिशत राशि खर्च नहीं कर पाई सरकार पांच सालों में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 70 प्रतिशत राशि ही खर्च कर पाई है। इस योजना में 2.90 लाख ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया था, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।

बाद में ग्राम सभा ने ऐसे लोगों को हटा दिया। लाभुकों के बार-बार सूची में शामिल करने और निकाले की वजह से देरी हुई। जिसकी वजह से 6.32 लाख लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सके। मंगलवार को झारखंड की प्रधान महालेखाकर (आडिट) इंदु अग्रवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान उक्त जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आडिट के दौरान नमूना जांच के लिए बोकारा, दुमका, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़ और सिमडेगा को चुना गया था। इन जिलों के 12 प्रखंडों के 60 ग्राम पंचायतों में योजना से जुड़े सभी प्रकार के दस्तावेज की जांच के बाद रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक जाति गणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 19.28 लाख परिवार बेघर, कच्चे या जीर्ण शीर्ष मकान में रहते हैं। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निर्धारित मापदंड के तहत 14.88 लाख लोग अयोग्य पाए गए। आडिट के दौरान 2019-24 में योजना के तहत स्वीकृत आवासों की स्थिति का आकलन किया गया। 22.34 लाख योग्य परिवारों की बनी सूची 2016 से नवंबर 2022 तक 22.34 लाख योग्य परिवारों की सूची तैयार की गयी थी। इस सूची में भी कई तरह की गलतियां थीं। लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने में करीब दो साल की देर हुई।

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