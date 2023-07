झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी मामले में इंजीनियर को गिरफ्तार कर चुकी है अब शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। ईडी ने अपनी जांच में इस मामले से जुड़ा एक और खुलासा किया है।

रांची: CA मुकेश मित्तल ने इंजीनियर वीरेंद्र राम के रिश्तेदारों के खाते में भेजा था कालाधन, ऐसे करता था खेल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच जारी है। मामले में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम पर शिकंजा और कसता जा रहा है। ईडी जांच में एक और खुलासा भी हुआ है। जानाकरी के अनुसार, ईडी की जांच में पता चला है कि वीरेंद्र राम कालेधन को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल को देता था। मुकेश मित्तल ही उक्त कालेधन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर वीरेंद्र राम के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था। इसके लिए मुकेश मित्तल अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के खाते की मदद लेता था। नगद रुपये देने के साथ शुरू होता था खेल वीरेंद्र राम और मुकेश मित्तल कालाधन नगदी के रूप में नीरज मित्तल को देते थे, जो विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से मुकेश मित्तल के ही कर्मचारियों व रिश्तेदारों के खाते में जमा करता था। नीरज मित्तल के कहने पर उसका सहयोगी हरीश यादव ही सभी रुपयों को हस्तांतरित करता था। इसके बाद मुकेश मित्तल उन खातों से रुपयों को वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी, पिता गेंदा राम के खाते में स्थानांतरित करते थे। फर्जी दस्तावेजों पर खोले थे बैंक खाते रुपयों के स्थानांतरण के लिए दिल्ली में फर्जी दस्तावेज पर कुछ फर्जी बैंक खाते खोले गए थे। ईडी ने छानबीन में पाया कि वीरेंद्र राम ने अपने पिता गेंदा राम के नाम पर साकेत दिल्ली में 22.5 करोड़ की अचल संपत्ति खरीदी थी। इनमें चार करोड़ रुपये बैंकिंग चैनल व 18.5 करोड़ रुपये नकदी में भुगतान हुआ था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वीरेंद्र कुमार राम ने हवाला चैनल के माध्यम से पांच करोड़ रुपये चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल तक पहुंचाए थे। दिल्ली पुलिस भी कर रही है जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में तीन मार्च 2023 को वीरेंद्र कुमार राम, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल व अन्य के विरुद्ध जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ईडी की जांच में मिली सूचनाओं के आधार पर यह प्राथमिकी हुई थी, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस के उक्त केस को भी ईडी ने अपनी ईसीआईआर के साथ जोड़ दिया है।

