रांची में बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत, बंद कमरे से बदबू आने पर खुला राज; फंदे से लटका मिला शव 

संवाद सूत्र, नामकुम। झारखण्ड राय युनिवर्सिटी से बीटेक माईनिंग थर्ड ईयर के छात्र मनीष कुमार(20) का फंदे से लटका शव राजाउलातु स्थित डाबरटोली में मिथलेश कुमार के मकान से मिला। मनीष बेलापेटो केरेडारी, हजारीबाग का रहने वाला था।

सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। इस घटना की सूचना पाकर यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र डाबरटोली पहुंचे।

मनीष चार भाई बहनों में सबसे छोटा

मनीष के दोस्तों ने बताया कि वह हाल में शांत-शांत और अकेला रहा करता था। अंतिम बार उससे बीते रविवार को बात हुई थी। मिथलेश कुमार के मकान में मनीष सबसे उपर तल्ला के कमरे में रहता था। तीन दिन से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।

बुधवार को जब कमरे से बदबू आने लगी तो कमरे के बगल में रहनेवाले लोगों को शक हुआ इसके बाद मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी गयी। मनीष चार भाई बहनों में सबसे छोटा था। उससे बड़े तीन बहन है। पुलिस हरेक बिन्दु पर जांच कर रही है।

किसी लड़की ने फोन कर कहा था कि उसका मोमेंट सही नहीं हैः पिता घटना की सूचना पर मनीष के पिता हुसैनी साव, चाचा एवं अन्य परिजन घटनास्थल डाबरटोली राजाउलातु पहुंचे। हुसैनी साव ने बताया कि सोमवार को शाम में उनके मोबाईल पर किसी लड़की का फोन आया और मुझसे कहा कि मनीष का मोमेंट सही नहीं हैं, हमसे दो दिन से बात नहीं हो रहा है।