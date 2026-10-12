दलित राजनीति और हिंदुत्व की पैरोकारी का मिला इनाम: ब्रजमोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने दिया बड़ा संदेश

दिव्यांशु, रांची। केंद्र सरकार ने झारखंड के पलामू संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद और राज्य के कद्दावर दलित नेता ब्रजमोहन राम को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है।

इस नियुक्ति के साथ ही झारखंड की राजनीति में एक बार फिर पलामू और दलित नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल के दिनों में राजनीतिक दलों द्वारा दलित मतदाताओं को साधने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।

जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने पलामू प्रमंडल के ही प्रमुख दलित नेता बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेजा है, वहीं कांग्रेस ने छतरपुर के विधायक राधाकृष्ण किशोर को मंत्रिमंडल में जगह दी है।

इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच भाजपा ने अपने वरिष्ठ दलित चेहरे और पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है।

भले ही पिछले तीन लोकसभा चुनावों से ब्रजमोहन राम को चुनावी टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रदेश संगठन में उनका प्रभाव और सक्रियता हमेशा बनी रही।

चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए हमेशा हिंदुत्व की मजबूत लाइन को आगे बढ़ाया। पार्टी ने उनकी इसी निष्ठा और वैचारिक प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए उन्हें राज्यपाल के रूप में एक नया और बड़ा दायित्व सौंपा है।

विधायक से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर

ब्रजमोहन राम का राजनीतिक करियर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। वह सबसे पहले वर्ष 1991 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया।

वर्ष 1996 में वह पहली बार पलामू लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उनकी लोकप्रियता का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने 1998 तथा 1999 के लोकसभा चुनावों में भी जीत दर्ज कर संसद में पलामू का प्रतिनिधित्व किया।

संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वर्ष 2002 से 2004 तक वह केंद्रीय कोयला मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

इसके अलावा, उन्होंने 'वनांचल प्रदेश' के समय से ही भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। संयुक्त बिहार के दौर में वह भाजपा के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते थे और हिंदुत्व के एजेंडे पर हमेशा मुखर रहे।

ओडिशा के राज्यपाल बनने वाले झारखंड के दूसरे नेता

ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल बनने वाले झारखंड के दूसरे नेता हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को 31 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

जिन्होंने 24 दिसंबर 2024 तक इस पद अपनी सेवाएं दी थीं। झारखंड राज्य गठन के बाद किसी अन्य राज्य के राज्यपाल बनने वाले ब्रजमोहन राम दूसरे नेता हैं (रघुवर दास का मुख्य कार्यक्षेत्र जमशेदपुर रहा है)।

वहीं, यदि संयुक्त बिहार के काल की बात करें तो पलामू क्षेत्र से ही ताल्लुक रखने वाले भीष्म नारायण सिंह असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं।