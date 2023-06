बोकारो मेडिकल कॉलेज का रोडमैप बनकर तैयार, सेक्टर-12 में CCL की जमीन पर होगा निर्माण; जल्द ही CM करेंगे समीक्षा

झारखंड के बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल (पीआरपी) तैयार कर लिया गया है। बुधवार को पीआरपी तैयार करनेवाली एजेंसी डीडीएफ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसका प्रजेंटेशन बोकारो से निर्वाचित विधायक विरंची नारायण की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के समक्ष नेपाल हाउस सचिवालय मे दिया। इस मौके पर विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारी उपस्थिति थे।

समिति के समक्ष एजेंसी ने दिया प्रजेंटेशन, कुछ त्रुटियों में सुधार के निर्देश। जागरण

HighLights बोकारो मेडिकल कालेज के लिए पीआरपी तैयार, 100 सीटों पर होगा नामांकन। समिति के समक्ष एजेंसी ने दिया प्रजेंटेशन, कुछ त्रुटियों में सुधार के निर्देश। बोकारो के सेक्टर-12 में सीसीएल की जमीन पर खुलेगा मेडिकल कालेज। मेडिकल कॉलेज में सोलर सिस्टम भी होगा स्थापित, अलग से होगा पॉवर हाउस।

राज्य ब्यूरो, रांची: बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल (पीआरपी) तैयार कर लिया गया है। यह पीआरपी 100 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए तैयार किया गया है। साथ ही 500 बेड के अस्पताल का निर्माण होगा। इन सुविधाओं से होगा लैस इसमें एकेडमिक ब्लॉक के अलावा एक ऑडिटोरियम, डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों के आवास, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आवास, प्ले ग्राउंड, छात्रों व शिक्षकों के मनोरंजन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं, मल्टी पर्पस हाल, गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग से कक्ष आदि सुविधाओं के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। मेडिकल कॉलेज का अपना अलग पॉवर हाउस होगा। इसमें सोलर सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी। समिति ने त्रुटियों में संशोधन का दिया निर्देश सीसीएल ने इस मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार को बोकारो सेक्टर-12 में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। यह जमीन फोरलेन के ऊपर और सुधा डेयरी के ठीक सामने स्थित है। प्रजेंटेशन देखने के बाद समिति ने कुछ त्रुटियां इंगित करते हुए उनमें संशोधन को लेकर सुझाव दिया। साथ ही त्रुटियों में संशोधन कर फिर से प्रजेंटेशन दिखाने को कहा। जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने पेश होगा प्रजेंटेशन एजेंसी अगली बार प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष दिखाएगी। इसमें समन्वय समिति के भी अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहेंगे। बता दें कि इस समन्वय समिति में सदस्य के तौर पर बोकारो के उपायुक्त, बोकारो स्टील के प्रतिनिधि और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा विभाग के पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में राशि का भी प्रविधान किया है।

