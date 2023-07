Ranchi Politics: भाजपा की सलाह, गठबंधन की बजाय कानून-व्यवस्था पर ध्यान दें; अपराधियों के हो रहें हौसले बुलंद

Ranchi Politics बेंगलुरु में विपक्षी दलों की गठबंधन के लिए हुई बैठक पर भाजपा ने निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाडंगी ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान विधि-व्यवस्था पर होना चाहिए लेकिन वे गठबंधन पर ही केंद्रित कर रहे हैं। प्रदेश में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

Ranchi Politics: भाजपा की सलाह, गठबंधन की बजाय कानून-व्यवस्था पर ध्यान दें

राज्य ब्यूरो, रांची। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की गठबंधन के लिए हुई बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाडंगी ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान विधि-व्यवस्था पर होना चाहिए, लेकिन वह गठबंधन पर ही केंद्रित कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त और सबसे निचले पायदान पर है। अपराधियों में कानून का भय नहीं रहने के कारण आये दिन वे चुनौती बन रहे हैं। अपराधी कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देकर सरेआम तांडव मचा रहे हैं। अपराधी पुलिस प्रशासन पर भारी अपराधी पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री को राजनीतिक गठबंधन की फिक्र है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार लौटेगी। जनता महागठबंधन को जवाब देने के लिए तैयार है। बगैर तैयारी के उदघाटन भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने दावा किया है कि बगैर तैयारी के 206 एंबुलेंस का उद्घाटन कर दिया गया। सरकार की कार्यशैली हास्यास्पद है। एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन, इश्योरेंस, ड्राइवर तक नहीं है। उद्घाटन के बाद चालक की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दूसरा मामला बच्चों के बीच साइकिल वितरण का है। डीबीटी के माध्यम से साइकिल खरीद के लिए खातों में पैसे भेजने की बात कही जा रही है। तीन सालों तक बच्चों को इस योजना से वंचित रखा गया। अधिकारी टेंडर का लोभ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसे देखकर लगता है कि नौकरशाही हावी है। जब डीबीटी की व्यवस्था है तो फिर साइकिल खरीद कर विद्यार्थियों को देने की बात प्रारंभ से ही समझ से परे है। भाजपा सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय पर सवाल उठाती रही है।

