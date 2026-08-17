जेपीएससी-जेएसएससी घोटाले पर BJP का बड़ा दांव, झारखंड छात्रों के समर्थन में जिला स्तर पर उतरेगी पार्टी
भाजपा झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच और परीक्षाओं को रद करने की छात्रों की मांग का समर्थन करेगी। पार्टी जिलों में भी आंदोलन चलाएगी और छात्रों को नैतिक व कानूनी सहायता प्रदान करेगी, हालांकि सीधे उनके प्रदर्शनों में शामिल नहीं होगी।
HighLights
भाजपा छात्रों की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग का समर्थन करेगी।
पार्टी जिलों में आंदोलन चलाएगी, नैतिक और कानूनी सहायता प्रदान करेगी।
जेपीएससी-जेएसएससी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का साथ देगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच और नियुक्तियों को रद किए जाने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में भाजपा जिलों में भी आंदोलन करेगी। खासकर जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बडी में पार्टी का मानना है कि एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हुआ है।
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भाजपा जिलाध्यक्षों को इसके लिए छात्रों की मांग का समर्थन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम घोषित कर चुके छात्रों को भी भाजपा का समर्थन रहेगा।
हालांकि भाजपा कार्यकर्ता इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे। छात्रों को राज्य सरकार की तरफ से मिले नए वार्ता प्रस्ताव पर भी भाजपा की नजर है।
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों को विधिक सहायता देने के लिए भी संबंधित लोगों को निर्देश दिया है। भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को इस आंदोलन के प्रभाव और आगे इसकी रणनीति से भी अवगत कराया है।
भाजपा सांसद और विधायक भी आंदोलन कर रहे छात्रों का बढ़ा रहे मनोबल
भाजपा के राज्यसभा सदस्य और नव नियुक्त राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा समेत अन्य नेताओं ने आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पर दिल्ली से लेकर रांची तक आवाज उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है कि संगठन की तरफ से छात्रों के आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उससे राज्य सरकार पर दबाव बना है।