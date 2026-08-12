राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर होगी बात, झारखंड के छात्र आंदोलन को देशभर में कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाएगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में नौकरी बेचे जाने के खिलाफ छात्रों का आक्रोश अभी जारी है। भाजपा अब राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा रही है। बुधवार को झारखंड से एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में बैनर के साथ प्रदर्शन कर रांची में छात्रों पर हुई बर्बर पिटाई का आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया।

इससे एक दिन पहले मंगलवार को एनडीए के सभी सांसदों ने रांची में हो रहे आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया था। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आक्रामक रवैये को शांत करने के लिए भाजपा इसे बड़ा हथियार मान रही है।

अब देशभर में कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर भाजपा इस मामले में साजिश रचने का आरोप लगाएगी। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का कहना है कि रांची में विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस का हमला राहुल गांधी के इशारे पर हुआ था। अब इसी आरोप के साथ दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू में भी भाजपा नेता झारखंड की बात रखने जाएंगे।

भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए योजना तैयार की है। संसद का सत्र खत्म होते ही झारखंड भाजपा के नेताओं को छात्रों पर हुए अत्याचार की कहानी बताने दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। झामुमो से कांग्रेस पर शिफ्ट हुआ भाजपा का आक्रमण नियुक्तियों में नौैकरी बेचे जाने के मुद्दे पर भाजपा सत्ताधारी गठबंधन की मुख्य पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ज्यादा बात नहीं कर रही है। कांग्रेस को इस पूरे मामले में शामिल बताकर भाजपा राजनीति को उसपर शिफ्ट कर रही है।

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