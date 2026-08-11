'कहां गए राहुल गांधी और CJP के लाेग?', झारखंड छात्र आंदोलन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा ने नीट पेपर लीक पर भारी हो-हंगामा करने वाले कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी को निशाने पर लिया है।

सवाल उठाया है कि जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन में हीरो बनने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के राहुल गांधी आज कहां हैं, जब झारखंड के छात्र नेता परीक्षाओं में धांधली के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। काकरोच जनता पार्टी को भी इन छात्रों की चिंता क्यों नहीं है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के बच्चों को बेवकूफ समझते हैं। उन्हें सत्ता मोह इतना ज्यादा है कि सरकार पर सीबीआई जांच के लिए दबाव नहीं बना सकते। राज्य सरकार ने छात्रों की बर्बर पिटाई की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक छोटा वीडियो संदेश जारी कर शांत हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, उन्हें अपनी ही गठबंधन वाली राज्य सरकार से बात करते हुए डर लगता है।

अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है को कांग्रेस क्यों नहीं अपना समर्थन वापस ले रही है। दरअसल कांग्रेस को सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए राज्य में हो रहे हर गलत काम पर राहुल गांधी और कांग्रेस चुप है।

औपचारिकता पूरी कर जवाबदेही से नहीं बच सकते राहुल : बाबूलाल इधर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की सभी नौकरियां बेची गई हैं। कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा है, इसलिए सिर्फ बयान जारी करने की औपचारिकता पूरी कर राहुल गांधी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते।

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