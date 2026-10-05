झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की पुत्री यूपी भाजपा से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की पुत्री श्रुति गंगवार को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिनमें श्रुति का नाम भी शामिल है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने कुर्मी समाज और ओबीसी को साधने और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। श्रुति वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली में अर्बन को-आपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं और वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

इससे पहले उनकी मां अर्बन को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उनके निधन के बाद इसकी जिम्मेदारी श्रुति गंगवार को मिली। बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री रह चुके संतोष कुमार गंगवार बरेली लोकसभा क्षेत्र से लगातार आठ बार निर्वाचित हो चुके हैं।