प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट, भाजपा प्रवक्ता ने रांची साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत
भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ रांची के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में जीवित प्रधानमंत्री को मृत दर्शाने और अंतिम संस्कार संबंधी शब्दावली के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरुद्ध भाजपा ने रांची के साइबर थाने में लिखित शिकायत की है और आरोपितों के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने व इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश चौहान नाम के अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर माला चढ़ी हुई तस्वीर व इससे जुड़ी सामग्री पोस्ट की गई है। उसमें अंतिम संस्कार से संबंधित शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है।
एक जीवित प्रधानमंत्री को मृत दर्शाना अत्यंत गंभीर व आपत्तिजनक प्रयास है। अजय साह ने पुलिस से मांग की है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की आइपी लाग, लागिन हिस्ट्री, डिवाइस डिटेल, लिंक्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, मेटा डाटा व अन्य डिजिटल साक्ष्य को विधि के अनुसार सुरक्षित रखा जाय व सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
शिकायत दर्ज कराने वालों में अजय साह के साथ थाने में भाजपा कार्यकर्ता मुदित चंदेल, विश्वजीत सिंह, राजकिशोर साहू, महेश महतो, अमन कुमार और सुमित साहू मौजूद थे। इधर, साइबर थाना रांची का कहना है कि अभी शिकायत मिली है, उसका सत्यापन होगा और उसके बाद उस आवेदन पर कोई आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल, पूरे मामले को संवेदनशील होकर देखा जा रहा है।