छात्रों के सपोर्ट में भाजपा ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का किया एलान, सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा असर

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा ने विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में 11 अगस्त मंगलवार को झारखंड बंद की घोषणा की है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू तथा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार देर शाम प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह आठ बजे से ही बंदी प्रारंभ हो जाएगी। केवल आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। कांवरियों और स्वास्थ्य सेवाओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 17 दिनों से राज्य के छात्र आंदोलन कर रहे थे। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा सहित पिछले सात वर्ष में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों पर राज्य सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया है।