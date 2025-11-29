झारखंड में 'धोखा ही धोखा', BJP ने जारी किया आरोप पत्र; बाबूलाल बोले- नहीं मिल रही मंईयां सम्मान योजना की राशि

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पूर्ण होने पर जो आरोप पत्र जारी दिया उसमें जनता से धोखा देने का आरोप लगाया है। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, विधानसभा में सचेतक नवीन जायसवाल, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, योगेंद्र प्रसाद और रविनाथ किशोर ने आरोपपत्र जारी किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा के इस आरोप पत्र में राज्य सरकार के सात चुनावी घोषणा की जांच की गई है। भाजपा ने पाया है कि दूसरे कार्यकाल के पहले साल में सरकार कोई वादा पूरा नहीं कर पाई।

जनता को पिछले छह सालों से धोखा ही धोखा मिला है। युवाओं को एक लाख रोजगार का वादा करने वाली सरकार ने मात्र आठ हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। जबकि प्रतिवर्ष पांच से सात हजार कर्मचारी सेवानिवृत होते हैं। इसी तरह मंईयां सम्मान की राशि भी बड़ी संख्या में महिलाओं को नहीं मिल रही है। इसके लिए बनाया गया पोर्टल खुलता ही नहीं है। राज्य सरकार जनता से धोखा दे रही है जिसे भाजपा ने बेनकाब किया है।

सात किलो राशन देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने सात किलो अनाज देने का वादा किया था। जबकि पांच किलो राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पहले से दे रही है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आदिम जनजाति समुदाय के पास भी राशन नहीं पहुंच रहा है।