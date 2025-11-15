Language
    CM School of Excellence में खराब रिजल्ट पर जिम्मेदार होंगे प्राचार्य और स्कूल मैनेजर

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:19 AM (IST)

    झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब परीक्षा परिणाम आने पर अब प्राचार्य और स्कूल प्रबंधक जवाबदेह होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त कदम उठाए हैं। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

    CM School of Excellence में खराब रिजल्ट होने पर संबंधित प्राचार्य और स्कूल मैनेजर जिम्मेदार होंगे।

    राज्य ब्यूरो, रांची । स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि CM School of Excellence में खराब रिजल्ट होने पर संबंधित प्राचार्य और स्कूल मैनेजर जिम्मेदार होंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सचिव शुक्रवार को सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इन स्कूलों में समय पर सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए।

    सचिव ने इन स्कूलों में समेटिव असेसमेंट-वन के परिणाम, प्री टेस्ट-1, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड जारी होने सहित कई विषयों की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में फेल न हो। यदि किसी कक्षा में किसी विषय में शिक्षक होने के बाद भी उस विषय में बच्चों का प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है तो इसके लिए संबंधित विषय के शिक्षक के साथ-साथ स्कूल के प्राचार्य संयुक्त रूप से जवाबदेह होंगे।

    बच्चों का अंक 33 प्रतिशत से कम होने पर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रेल परियोजना के तहत मासिक परीक्षा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि स्कूलों का लक्ष्य बच्चों की शत प्रतिशत सहभागिता के साथ-साथ शत-प्रतिशत रिजल्ट होना चाहिए। उन्होंने इन स्कूलों में समेटिव असेसमेंट-2 को फरवरी माह में आयोजित करने के निर्देश दिए।

    बैठक के दौरान कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित सीडी गर्ल्स सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में लापरवाही का मामला सामने आया, जिसपर सचिव ने कोडरमा के डीईओ को फटकार लगाते हुए सीडी गर्ल्स सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस झुमरी तिलैया के स्कूल प्रबंधक उदय प्रकाश सिंह को शोकाज जारी कर तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया।

    सचिव ने कहा कि टीचर नीड असेसमेंट और सीसीपीडी कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले शिक्षकों को मिलाकर एक जांच समिति बनाई जाए जो उक्त स्कूल जाकर लापरवाही की जांच कर राज्य को प्रतिवेदन सौंपेगी। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर स्कूल के अन्य शिक्षकों एवं प्राचार्य के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इनका वेतन रोका जाएगा।

    45 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले बच्चों की विशेष कक्षा

    सचिव ने निर्देश दिया कि समेटिव असेसमेंट-1 में जिन बच्चों का 45 प्रतिशत से कम अंक आया है, उनके लिए विशेष कक्षाएं संचालित हों। इसमें लापरवाही करनेवाले स्कूलों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने कक्षाओं में पीयर लर्निंग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।

    पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल रिपोर्ट कार्ड

    सचिव ने डिजिटल रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के दौरान स्कूलों को 17 नवंबर तक डिजिटल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों का पहली बार डिजिटल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा।आवश्यकतानुसार हर तीन माह में डिजिटल रिपोर्ट कार्ड को अपडेट किया जाएगा।

    टीएनए में 70 प्रतिशत रिजल्ट पर सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में प्रतिनियुक्ति

    सचिव ने कहा कि सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में किसी भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति उचित जांच के बाद ही की जाएगी। यदि कोई शिक्षक टीचर नीड असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करता है या सीसीपीडी कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो वह इस श्रेणी के स्कूल में प्रतिनियुक्ति हो सकेगा। इन स्कूलों के किसी भी शिक्षक को प्रशिक्षण कार्य के लिए डायट, जेसीईआरटी या कहीं अन्य प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।