Jharkhand: बीएड की काउंसिलिंग शुरू, 85 प्रतिशत सीटें आरक्षित; कब से कब तक कर सकते हैं नामांकन

बीएड की काउंसिलिंग शुरू, 85 प्रतिशत सीटें आरक्षित; कब से कब तक कर सकते हैं नामांकन

राज्य ब्यूरो,रांची: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने सरकारी व गैर सरकारी बीएड संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में नामांकन को लेकर काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन निबंधन तथा सीटों के विकल्प भरने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया 14 जुलाई तक चलेगी। 15-16 जुलाई को ऑनलाइन निबंधन एवं सीटों के विकल्प में संशोधन किया जा सकेगा। 27 जुलाई है नामंकन की आखिरी तारीख 20 से 27 जुलाई तक पर्षद द्वारा औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन होगा तथा 21 से 27 जुलाई तक आवंटित संस्थानों में प्रमाणपत्रों की जांच तथा नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। पर्षद ने काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। बीएड संस्थानों में नामांकन राज्य सरकार द्वारा बीएड में नामांकन के लिए लागू परिनियम के आधार पर होगा। 85 प्रतिशत सीटों पर है आरक्षण इसके तहत 85 प्रतिशत सीटों पर नामांकन उन अभ्यर्थियों का होगा, जिन्होंने राज्य के विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जबकि 20 प्रतिशत सीटें ओपेन होंगी। बता दें कि बीएड में नामांकन के लिए इसी परिनियम के तहत 13 मई को प्रवेश परीक्षा आयाेजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम छह जून को जारी किया गया था।

Edited By: Yashodhan Sharma