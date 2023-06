पश्चिमी सिंहभूम में दर्दनाक हादसा: 11 KV बिजली के तार की चपेट में आया बाहुड़ा यात्रा का रथ, 2 की मौत; एक गंभीर

Jharkhand News झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के एक गांव में बाहुड़ा यात्रा के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी है जबकि एक व्यक्ति झुलस गया है। हादसे के बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।

चंपुआ के झुमपुरा ब्लाक के बरिया थाना अंतर्गत केंदुआ गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, जैंतगढ़: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झुमपुरा ब्लॉक के केंदुआ गांव में आयोजित बाहुड़ा यात्रा के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी है, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया है। इस साल केंदुआ बाहुड़ा यात्रा का आयोजन झुमपुरा ब्लॉक ड्राइवर एसोसिएशन आफ ड्राइवर महा संघ द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान भगवान का रथ जिस जगह खड़ा था, उसी के पास ड्राइवर संघ ने भक्तों के मनोरंजन की भी व्यवस्था की थी। चालक संघ के सदस्य रथ को कुछ हाथ पीछे ले जा रहे थे, लेकिन रथ समिति के सदस्यों ने चालक संघ के सदस्यों को रथ को उस स्थान तक ले जाने से रोक दिया, लेकिन जब ड्राइवर यूनियन के सदस्य रथ को पीछे खींच रहे थे; तभी रथ 11 केवी बिजली के तार में फंस गया। लोहे का बना था रथ समिति द्वारा रथ पूरी तरह से लोहे का बनाये जाने के कारण संघ के तीन सदस्य करंट की चपेट में आ गये। करंट की चपेट में आने से झुलसे तीनों लोगों को स्थानीय लोगों ने उठाया और तुरंत एम्बुलेंस से इलाज के लिए झुमपुरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दो लोगों की इलाज के दौरान मौत झुमपुरा अस्पताल में इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को आगे के इलाज के लिए जिला प्रमुख अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मृतकों की पहचान बरिया थाने के भुबनपाशी गांव के बारिक और केंदुआ गांव के बारुंगिरी के रूप में की गयी। मृतकों के परिवार में मचा कोहराम घायल व्यक्ति की पहचान झुमपुरा थाना क्षेत्र के नहबेड़ा गांव निवासी शंकर सन प्रधान के रूप में की गयी है। करंट लगने से चालक महासंघ के दो लोगों की मौत की खबर के बाद केंदुआ गांव में मातम का माहौल हो गया और बाहुड़ा यात्रा में लोगों की चीख-पुकार मच गयी। जख्मी व्यक्ति को लेकर जा रही एंबुलेंस की चपेट में आयी महिला बाहुड़ा यात्रा देखने आई 65 वर्षीय महिला फुलमनी बारिक बिजली से झुलसे लोगों को केंदुआ से एंबुलेंस से ले जा रही थी, तभी एंबुलेंस उनके ऊपर चढ़ गयी, जिससे उनका पैर टूट गया। शुरुआत में उन्हें झुमपुरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कथित तौर पर उनकी हालत गंभीर होने पर उसे क्योंझर जिला मुख्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

Edited By: Mohit Tripathi