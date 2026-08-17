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एमएमडीआर संशोधन पर झामुमो-कांग्रेस का रवैया राजनीतिक नाटक, छात्र आंदोलन को बेअसर करने की साजिश: बाबूलाल

By Dibyanshu Kumar Edited By: Chandan Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:30 PM (IST)

बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर संशोधन बिल पर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन को भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, इसे राजनीतिक नाटक बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक राज्यों का राजस्व नहीं छीन रहा, बल्कि राज्य सरकार की अपनी खनिज नीति समस्या है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, छात्रों की मांग को बेअसर करने के लिए एमएमडीआर पर फैला रहे झूठ।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, छात्रों की मांग को बेअसर करने के लिए एमएमडीआर पर फैला रहे झूठ।

HighLights

  1. एमएमडीआर संशोधन पर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर राजनीतिक नाटक का आरोप।

  2. विधेयक राज्यों का खनन राजस्व नहीं छीन रहा, मरांडी ने कहा।

  3. झारखंड की अपनी खनिज नीति समस्या, उत्पादन और राजस्व प्रभावित।

राज्य ब्यूरो, रांची। संसद से पारित एमएमडीआर संशोधन बिल का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर इस मामले पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक नाटक कर जनता को ठग रही है।

आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग को बेअसर करने के लिए एमएमडीआर विधेयक का सहारा लिया जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य राज्यों का खनन राजस्व छीनना नहीं है। रायल्टी, डीएमएफटी, एनएमईटी, नीलामी प्रीमियम और जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी यथावत रहेगी तथा खनन क्षेत्र से होने वाले भुगतानों का लगभग 90 प्रतिशत राज्यों को मिलता रहेगा।

उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व करीब 354 प्रतिशत बढ़कर 25,206 करोड़ से 1,14,549 करोड़ हुआ है। 2014-15 में कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी सिर्फ 60 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई।

ऐसे में यह कहना कि केंद्र राज्यों का खनिज राजस्व छीन रहा है, जनता को गुमराह करने का प्रयास है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि असली समस्या केंद्र नहीं, राज्य सरकार की अपनी खनिज नीति है। सरकार ने लौह अयस्क पर 600 रुपए प्रति टन का फ्लैट उपकर लगा दिया, जो छत्तीसगढ़ के 22.50 प्रति टन के मुकाबले करीब 27 गुना है।

इससे विशेषकर निम्न ग्रेड के लौह अयस्क का उत्पादन और बाजार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कोयले पर भी राज्य सरकार ने महज 16 महीनों में उपकर 100 से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति टन कर दिया। इसी दौरान बीसीसीएल का 2025-26 उत्पादन 40.50 मिलियन टन से घटकर 35.52 मिलियन टन हुआ, यानी 12.3 प्रतिशत की गिरावट।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार खनिज राजस्व बढ़ाना चाहती है तो उसे पहले अपनी खदानें चालू करनी चाहिए। पिछले छह वर्षों में झारखंड ने केवल चार खदानों की नीलामी की और एक भी संचालन में नहीं आ सकी।

इसके विपरीत ओडिशा ने 35 खदानें चालू कर करीब 87,000 करोड़ का नीलामी प्रीमियम अर्जित किया। झारखंड को नीलामी प्रीमियम से शून्य प्राप्त हुआ।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लघु खनिज, बालू और पत्थर पर एमएमडीआर संशोधन का कोई प्रभाव नहीं है और इन पर राज्यों का नियंत्रण पूर्ववत रहेगा। फिर भी राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं की जिम्मेदारी केंद्र पर डाल रही है।

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