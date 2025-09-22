Language
    झारखंड के डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- उनके संरक्षण में कई लुटेरे अवैध गतिविधियों को दे रहे अंजाम

    By Kanchan Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:30 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और डीजीपी के इशारे पर राज्य को लूटने वाले कई लोग अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। रामगढ़ पुलिस का वांटेड राजेश राम डीजीपी के कार्यालय में लगातार आता-जाता रहा लेकिन पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया।

    बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि डीजीपी के इशारे पर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और डीजीपी के इशारे पर राज्य को लूटने वाले कई लोग अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

    मरांडी ने कहा कि समाचारों से पता चल रहा है कि फिलहाल जमानत पर बाहर रामगढ़ पुलिस का वांटेड राजेश राम डीजीपी के कार्यालय में लगातार आता-जाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया।

    पहली बार जब राजेश राम गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद इंस्पेक्टर गणेश सिंह ने भुरकुंडा थाना प्रभारी से बात की थी। यह शायद वही गणेश हैं जिन्हें डीजीपी का वरदहस्त प्राप्त है।

    मरांडी ने एक वायरल आडियो के हवाले से कहा कि पुलिस मुख्यालय में तैनात डीजीपी अनुराग गुप्ता के करीबी माने जाने वाला सिपाही रंजीत राणा ने ओडिशा के उसी कारोबारी से संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे राजेश राम ने कथित रूप से 65 लाख रुपये की वसूली की थी।

    मरांडी ने कहा कि शराब घोटाले में समय पर चार्जशीट न कर छत्तीसगढ़ से लेकर एनसीआर दिल्ली तक जिन माफियाओं को जमानत दिलवाई गई उसमें सौ करोड़ से भी ज्यादा का वारा न्यारा होने की चर्चा है।

    भले ही थोड़ा वक्त लगे लेकिन इन महाघोटालों के लिए सजा भी होगी। लालू प्रसाद की तरह झारखंड को लूटने का और सबूत मिटाने का जितना भी षड्यंत्र हो, लेकिन जांच एजेंसियां किसी को बख्शने वाली नहीं है। सबका हिसाब होगा।