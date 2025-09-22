झारखंड के डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- उनके संरक्षण में कई लुटेरे अवैध गतिविधियों को दे रहे अंजाम

भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और डीजीपी के इशारे पर राज्य को लूटने वाले कई लोग अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। रामगढ़ पुलिस का वांटेड राजेश राम डीजीपी के कार्यालय में लगातार आता-जाता रहा लेकिन पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया।

मरांडी ने कहा कि समाचारों से पता चल रहा है कि फिलहाल जमानत पर बाहर रामगढ़ पुलिस का वांटेड राजेश राम डीजीपी के कार्यालय में लगातार आता-जाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया। पहली बार जब राजेश राम गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद इंस्पेक्टर गणेश सिंह ने भुरकुंडा थाना प्रभारी से बात की थी। यह शायद वही गणेश हैं जिन्हें डीजीपी का वरदहस्त प्राप्त है। मरांडी ने एक वायरल आडियो के हवाले से कहा कि पुलिस मुख्यालय में तैनात डीजीपी अनुराग गुप्ता के करीबी माने जाने वाला सिपाही रंजीत राणा ने ओडिशा के उसी कारोबारी से संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे राजेश राम ने कथित रूप से 65 लाख रुपये की वसूली की थी।