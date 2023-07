Ranchi: प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आये बाबूलाल, गिरिडीह में कार्यकर्ताओं संग किया संवाद

Jharkhand News भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कामकाज विधिवत संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी ने संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस कड़ी में उन्होंने रविवार को गिरिडीह जिले के तिसरी स्थित वर्णवाल धर्मशाला में मंडल एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया।

गिरिडीह में मंडल एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कामकाज विधिवत संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी ने संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस कड़ी में उन्होंने रविवार को गिरिडीह जिले के तिसरी स्थित वर्णवाल धर्मशाला में मंडल एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि टिफिन बैठक हमारी कार्यपद्धति का अंग है। ऐसे ही छोटी-छोटी बैठकों में संपर्क, संवाद और समर्पण के माध्यम से भाजपा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी एवं समावेशी बनी है। इससे समाज में समरसता बढ़ी है। मजबूत भाजपा से ही विकसित झारखंड के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। बूथ को मजबूती देने का किया आह्वान एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार परिश्रम कर रहे हैं, वहीं झारखंड के सत्ताधारी नेताओं ने राज्य को लूट खंड बना दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ की मजबूती के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देश और प्रदेश में मजबूत भाजपा सरकार बनाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने मोदी सरकार की नौ वर्षों की उपलब्धियों को निचले स्तर तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। भाजपा का झामुमो पर पलटवार भाजपा ने सत्तारूढ़ झामुमो को बाबूलाल फोबिया से ग्रसित बताया है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो को बाबूलाल का डर बुरी तरह सता रहा है। पहले स्पीकर न्यायाधिकरण पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने के मामले को साढे तीन वर्ष तक लटका कर रखा गया, जबकि चुनाव आयोग ने झाविमो के भाजपा में विलय को वैधानिक स्वीकार्यता दे दी थी। झामुमो के नेता मरांडी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अच्छी तरह से जानते है, इसीलिए उन्हें डर सता रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो सारे भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे।

Edited By: Mohit Tripathi