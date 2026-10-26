झारखंड के गांव में इटली का स्वाद: पारंपरिक चूल्हे पर बनता है ऑथेंटिक पिज्जा, दिल्ली तक से खिंचे चले आ रहे लोग

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में ग्रामीण अंचल में एक ऐसा भोजनालय संचालित हो रहा है जो विशुद्ध इटालियन जायके के लिए चर्चा में है।

पारंपरिक खानपान के बीच यह छोटा सा कैफे प्रामाणिक इटैलियन पिज्जा के शौकीनों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है।

हाल ही में इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया क्रिएटर (@jamshedpur.wala) के एक वीडियो के जरिए यह जगह अचानक सुर्खियों में आ गया है।

रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर टाटा मार्ग स्थित बयांगडीह-जारिया में संचालित इस आउटलेट का नाम ‘अमोरे मियो’ (इटालियन भाषा में 'मेरा प्यार') है। यह न सिर्फ भोजन का केंद्र है, बल्कि स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए स्वावलंबन का जरिया भी बन चुका है।

स्कूल की कैंटीन से शुरू हुआ सफर इसकी शुरुआत की कहानी काफी दिलचस्प है। वीडियो में महिला ने बताया कि वर्षों पहले धर्म प्रचार के सिलसिले में इटली से आए फादर कार्लो और मैडम हयारी ने इस इलाके में एक स्कूल शुरू किया था।

View this post on Instagram A post shared by JAMSHEDPUR || Blogger 🤲🌙🙏 (@jamshedpur.wala) स्कूल परिसर में कैंटीन न होने की वजह से फादर कार्लो ने मिट्टी, ईंट और लकड़ी की मदद से एक पारंपरिक 'वुड-फायर' ओवन तैयार किया और उसमें पिज्जा पकाना शुरू किया। वतन लौटने से पहले इस दंपती ने स्थानीय ग्रामीणों को पारंपरिक ओवन का इस्तेमाल और असली इतालवी पिज्जा बनाने की बारीक तकनीक सिखाई।

शुरुआती दौर में दिलचस्पी की कमी के कारण यह केंद्र बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि, वर्ष 2014 में स्थानीय आदिवासी युवाओं ने इसकी संभावनाओं को भांपते हुए इसे नए सिरे से शुरू करने का बीड़ा उठाया।

ताजी और जैविक सामग्री ही असली पहचान वर्तमान में यह आउटलेट न केवल आसपास के निवासियों बल्कि शहरियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहां रोजाना सैकड़ों पिज्जा बेचे जाते हैं। वीडियो में महिला ने बताया कि यहां दूर-दूर से लोग पिज्जा खाने आते हैं। दिल्ली से भी लोग आते हैं।