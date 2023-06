Ranchi: लोकायुक्त की नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर फंसा पेंच, नाम भेजने से पहले कानूनी सलाह लेगी BJP

लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा का परामर्श आवश्यक है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पत्र लिखकर एक सप्ताह में नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने हाई कोर्ट में लंबित वाद का हवाला दिया है। भाजपा इस पत्र पर कानूनी सलाह लेगी।

भाजपा विधानसभा को नाम भेजने के पहले लेगी कानूनी सलाह। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा का परामर्श आवश्यक है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पत्र लिखकर एक सप्ताह में नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट में लंबित वाद का हवाला दिया है। भाजपा इस पत्र पर कानूनी सलाह लेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि विधिक राय ली जा रही है। मसला कानूनी है, इसलिए यह आवश्यक है। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने पत्र में उल्लेख किया है कि दो बार पूर्व में भी पत्र भेजा गया है। पहली बार पिछले साल 18 अक्टूबर को पत्र भेजा गया था। इसके बाद इस वर्ष 13 फरवरी को पत्र भेजा गया। लंबे समय से खाली है लोकायुक्त का पद प्रभारी सचिव ने लिखा है कि राज्य में लोकायुक्त का पद लंबे समय से खाली है। नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में वाद भी लंबित है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सचिवालय को भाजपा विधायक दल के नेता के लिए बाबूलाल मरांडी का नाम प्रेषित किया गया था, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी गई। उनके खिलाफ दल-बदल का मामला स्पीकर न्यायाधिकरण में लंबित है। मरांडी के खिलाफ सुनवाई की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी स्पीकर दल-बदल के मामले में उनके खिलाफ सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। इस मामले में उनका निर्णय सुरक्षित रखा गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी झाविमो के चुनाव चिन्ह पर धनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने अपने दल का विलय भाजपा में कर दिया था। इस विलय को चुनाव आयोग की मान्यता मिल चुकी है। हालांकि झाविमो के चुनाव चिन्ह पर जीते दो अन्य विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है। बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा पाने के बाद अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। कैसे होती है लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की नियुक्ति का निर्णय समिति करती है। इसमें मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की अनुशंसा आवश्यक है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहने के कारण समिति की अनुशंसा लंबित है।

Edited By: Mohit Tripathi