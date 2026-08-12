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    JPSC-JSSC धांधली: एल. खियांग्ते ने कहां और कैसे लिए 2 करोड़ रुपये? CID के सामने अरुण शर्मा खोलेगा राज

    By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:35 PM (IST)

    बिंसिस टेक्नोलॉजी के निदेशक अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर रांची लाया गया है, जहां सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम उससे पांच दिनों तक पूछताछ ...और पढ़ें

    एल. खियांग्ते। (फाइल फोटो)

    एल. खियांग्ते। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बिंसिस निदेशक अरुण कुमार पांच दिन की रिमांड पर।

    2. अरुण ने एल. खियांग्ते को दो करोड़ देने की बात स्वीकारी।

    3. धर्मेंद्र खियांग्ते के अवैध लेनदेन का बिचौलिया था।

    राज्य ब्यूरो, रांची। सीआईडी ने मुंबई से रांची पुलिस के हाथों गिरफ्तार बिंसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरुण कुमार उर्फ अरुण शर्मा को पांच दिनों की रिमांड पर लिया है।

    अब सीआईडी व रांची पुलिस की संयुक्त टीम अगले पांच दिनों तक उससे पूछताछ करेगी। रांची पुलिस जहां नामकुम में दर्ज जेएसएससी से जुड़े केस में पूछताछ करेगी, वहीं सीआईडी उससे जेपीएससी से जुड़े अपने केस में जानकारी जुटाएगी।

    प्रारंभिक पूछताछ में अरुण कुमार उर्फ अरुण शर्मा ने यह स्वीकारा है कि उससे भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने काम के बदले दो करोड़ रुपये व प्रत्येक भुगतान पर 20 प्रतिशत कमिशन पर सौदा तय किया था।

    सीआईडी अब उससे पूछेगी कि उसने कहां व कैसे दो करोड़ रुपये का भुगतान किया और इसके बाद उसने जेपीएससी में रहते हुए किस मद में कितने की अवैध कमाई की।

    सीआईडी यह भी पूछेगी कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से डील तय कराने वाले धर्मेंद्र से उसकी मुलाकात कैसे हुई। सीआईडी बयान में सामने आए तथ्यों से संबंधित साक्ष्य भी जुटाएगी।

    गौरतलब है कि रांची के नामकुम थाने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के माध्यम से संचालित कनीय अभियंता (डिप्लोमा) परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    जांच में यह खुलासा हुआ कि इसमें परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी बिंसिस टेक्नोलॉजी की भूमिका संदिग्ध है। इसके बाद ही छानबीन के बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिंसिस के निदेशक अरुण कुमार उर्फ अरुण शर्मा को सोमवार को मुबई से गिरफ्तार रांची लाई थी। वह मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के चिक्सौरा थाना क्षेत्र के खोखुना का रहने वाला है।

    एल. खियांग्ते के मुख्य सचिव के कार्यकाल में ही धर्मेंद्र बन गया था उनका विश्वासी कर्मचारी

    सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार से दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की। सीआईडी की पूछताछ में उसने बताया है कि एल. खियांग्ते जब झारखंड सरकार के मुख्य सचिव थे, उसी वक्त वह उनका विश्वास जीतकर उनका विश्वासी कर्मचारी बन गया था।

    धर्मेद्र ही उनका अवैध लेन-देन हैंडल करता था। कोई भी काम होता तो एल. खियांग्ते उसका ही नाम आगे करते थे और उसे ही डील फाइनल करने के लिए कहते थे।

    कंपनियों, एजेंसियों व एल. खियांग्ते के बीच धर्मेंद्र बिचौलिया की भूमिका निभाता था। सीआईडी ने धर्मेंद्र से जानना चाहा है कि उसने अब तक एल. खियांग्ते के माध्यम से कितनी डील फाइनल कराई है। कितने की लेन-देन हो चुकी है और इसमें उसे कमीशन में कितने रुपये मिले थे।

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