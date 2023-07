Jharkhand News झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास के मंत्रिमंडल में शामिल रहे पांच मंत्रियों अमर कुमार बाउरी रणधीर कुमार सिंह डॉ. नीरा यादव लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करेगा। इसे लेकर आज कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत मिल चुकी है।

Jharkhand: पूर्व CM रघुवर दास के मंत्रिमंडल में शामिल रहे 5 मंत्रियों के खि‍लाफ ACB दर्ज करेगी प्रारंभिक जांच

